Silvia Ghio, giovane modella e finalista di Miss Italia, è intervenuta pubblicamente con un lungo sfogo sui social per difendere sé stessa e la sua relazione con Mirko Brunetti, ex volto del Grande Fratello. La coppia, nata tra i banchi dell’Accademia di Recitazione, è uscita allo scoperto dopo un periodo di conoscenza lontano dai riflettori, confermando di vivere oggi una storia d’amore stabile e serena.

Tuttavia, la relazione non ha mancato di attirare l’attenzione – e le critiche – di molti utenti online, alcuni dei quali non sembrano aver accettato la fine della storica love story tra Mirko e Perla Vatiero.

Di fronte agli attacchi quotidiani ricevuti sui social, Silvia ha deciso di alzare la voce: “Alla luce degli innumerevoli e continui insulti che ricevo ogni giorno da diverso tempo senza alcun motivo, ho ritenuto necessario prendere provvedimenti”.

Con tono fermo ma pacato, la giovane ha voluto ribadire che nessuno merita di essere bersaglio di odio, tanto meno per aver scelto di amare una persona libera.

“Non può e non deve essere una colpa scegliere di stare con una persona, chiunque essa sia”.

Nel suo messaggio, Ghio denuncia anche la diffusione di falsità e racconti distorti sulla sua vita privata, sottolineando quanto sia pericoloso e ingiusto trattare le vicende personali come un passatempo collettivo.

Il suo sfogo si conclude con un gesto concreto: “Per questo, denunciando varie persone, ho deciso di smettere di accettare falsità ed epiteti che non rispecchiano minimamente la mia persona. Bisogna smettere di bypassare queste cose come normali, perché NON LO SONO”.

Un messaggio forte e chiaro, che suona come un invito a riflettere sul clima tossico che troppo spesso domina i social, ma anche come un richiamo alla gentilezza, in cui Silvia continua a credere con determinazione: “Nella vita la gentilezza ripaga sempre. Prima o poi, tutto torna”.