L’ultima puntata di Temptation Island ha tenuto i fan incollati allo schermo con un finale a sorpresa: Alessio Loparco ha deciso di dare una seconda chance alla sua storia con Sonia Mattalia, richiedendo un falò che ha sancito il loro ricongiungimento. I due, protagonisti indiscussi dell’edizione, hanno così lasciato il programma insieme, confermando poi, a distanza di qualche settimana dalla fine delle registrazioni, di essere tornati a vivere sotto lo stesso tetto.

La scelta di Alessio ha diviso il pubblico social, tra chi ha apprezzato la sua voglia di ricostruire il rapporto e chi, invece, rimane scettico sulle reali motivazioni dietro questa decisione. Tuttavia, a poche ore dalla conclusione del reality, è emersa una segnalazione che rischia di gettare nuova ombra sulla coppia.

Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione di una sua follower nella quale si parla di un avvistamento di Alessio in Abruzzo, durante una vacanza, attivo su una nota app di incontri. Non solo: sempre la follower sostiene che Loparco avrebbe chiesto un incontro tramite la piattaforma. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali e la segnalazione va presa con cautela.

La situazione apre nuovi interrogativi sul reale stato del rapporto tra Alessio e Sonia e su come la coppia stia vivendo il ritorno alla quotidianità dopo le telecamere di Temptation Island. I fan attendono con curiosità aggiornamenti e ulteriori sviluppi.

Resta dunque da vedere se questa segnalazione si rivelerà fondata o se si tratta di un semplice malinteso, ma una cosa è certa: la storia tra Alessio e Sonia continua a far parlare e a tenere alta l’attenzione anche fuori dal reality.