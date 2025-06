Francesca Chillemi sarebbe in dolce attesa. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, ha riportato i dettagli su un retroscena fino a ora sconosciuto. Per l'attrice 39enne, legata da circa un anno all’armatore Eugenio Grimaldi, si tratterebbe del secondo figlio che nascerà a distanza di nove anni dalla primogenita Rania, avuta dall'ex compagno, l'imprenditore Stefano Rosso. La gravidanza dell’attrice siciliana sarebbe giunta al quinto mese, motivo per cui tutti gli impegni lavorativi sarebbero stati annullati.

Nel corso degli ultimi anni, Francesca Chillemi si è trovata spesso al centro della cronaca rosa. Sono note le voci circa un presunto flirt segreto con Can Yaman, attore turco con il quale ha recitato nella fiction Viola come il mare. Poi, lo scorso giugno iniziò a circolare la notizia della crisi con Stefano Rosso (figlio di Renzo, fondatore del marchio Diesel), e qualche tempo dopo sono uscite le prime foto della Miss Italia insieme al nuovo compagno, Eugenio Grimaldi, imprenditore partenopeo erede della nota famiglia di armatori.

Al momento, Francesca Chillemi non ha commentato la notizia sulla sua presunta gravidanza.