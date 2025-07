Un anno fa, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si univano in matrimonio a Forte dei Marmi, coronando il loro sogno d’amore nato tra le mura della Casa del Grande Fratello e cresciuto nella quotidianità della vita di coppia. Un amore autentico, che ha saputo resistere al tempo e alle difficoltà, fino a giungere al giorno del fatidico “sì” circondato dall’affetto dei cari. Oggi, a distanza di dodici mesi, la coppia celebra il primo anniversario da marito e moglie, in un momento dolceamaro segnato dalla recente scomparsa di Eleonora Giorgi, madre di Paolo e figura centrale nelle loro vite.

Il dolore per la perdita di Eleonora Giorgi

In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Clizia ha raccontato quanto sia stato complesso affrontare questi mesi di dolore: “La scomparsa di Eleonora ha influito moltissimo su di noi", ha dichiarato. "Il dolore lacerante di lasciarla andare e di non averla più accanto a noi, il vuoto che ha lasciato, ci ha messo a dura prova. Ma abbiamo capito subito che l'amore va alimentato anche di fronte a una sofferenza che ti spezza il cuore e le ali".

Eleonora Giorgi, attrice amatissima dal pubblico e madre affettuosa, era molto legata al figlio Paolo e al nipotino Gabriele. Negli ultimi tempi, viveva in simbiosi con la famiglia, diventando una presenza fondamentale anche per Clizia. La sua assenza si fa sentire ogni giorno, ma il suo ricordo continua a vivere nel cuore della coppia, che ha scelto di affrontare la sofferenza uniti, come lei stessa avrebbe voluto.

Un anniversario tra radici e amore

Nonostante il dolore, la vita va avanti. E così Clizia e Paolo hanno deciso di celebrare il loro primo anno di matrimonio con gratitudine e speranza.

“Ci manca tanto. Ma questi mesi ci hanno reso ancora più uniti e consapevoli di quanto siamo forti insieme”, ha raccontato Clizia. “Per questo celebreremo il nostro primo anniversario con il cuore pieno di gioia e gratitudine. Anche perché Eleonora avrebbe voluto così: ‘Godetevi la vita, coltivate ogni giorno il vostro amore’ ci ripeteva sempre”.

Per festeggiare questo traguardo, la coppia ha scelto la Sicilia, terra natale dell’influencer, e in particolare Realmonte, in provincia di Agrigento. Un luogo che per loro rappresenta molto più di una semplice destinazione turistica: è casa, radici, intimità. Un rifugio in cui rigenerarsi e onorare il ricordo di chi non c’è più, guardando con fiducia al futuro.

Una coppia che resiste

Quello tra Clizia e Paolo è un amore che ha saputo affrontare il lutto, il dolore e le sfide della vita quotidiana con maturità e complicità. Il loro percorso non è stato privo di ostacoli, ma li ha resi più forti, più consapevoli e ancora più legati.