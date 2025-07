Ogni estate, milioni di spettatori seguono con passione le vicende sentimentali delle coppie di Temptation Island, il reality di Canale 5 che mette alla prova la solidità delle relazioni in un contesto fatto di tentazioni, lacrime e colpi di scena. Tra i momenti più attesi, il falò di confronto anticipato è uno degli snodi narrativi più forti del programma: una delle due metà della coppia decide di interrompere il percorso prima dei 21 giorni previsti, spesso a causa di gelosie esplose o dichiarazioni inaspettate.

Ma cosa accade realmente ai protagonisti una volta che le telecamere si spengono? A raccontarlo è stata Nathaly Caldonazzo, attrice e showgirl, che partecipò nel 2019 alla seconda edizione di Temptation Island Vip con il compagno di allora, Andrea Ippoliti.

“Ti chiudono in una stanza e resti lì finché non finisce il programma”

Intervistata a distanza di anni dalla sua partecipazione, Nathaly ha svelato un retroscena finora poco noto: chi lascia il programma prima della fine non torna subito alla vita reale, ma viene isolato in un hotel, spesso per giorni interi. “Caro utente, tu non lo sai. Ma quando ti chiudono dentro quella stanza tu ci devi stare finché non finisce tutta Temptation Island”, ha dichiarato.

Chi viene eliminato o decide di andarsene – sia in coppia, sia da single – non ha accesso al cellulare, alla televisione o a qualunque contatto esterno. Le giornate scorrono lentamente, scandite solo dai pasti serviti in camera. Uscite? Solo mezz’ora al giorno, accompagnati da una guardia.

Un’esperienza che può lasciare il segno

Secondo la Caldonazzo, questo periodo di isolamento forzato può diventare psicologicamente molto pesante, soprattutto per chi è reduce da una rottura improvvisa e dolorosa. Non sapere cosa stia facendo l’ex partner, se abbia iniziato una nuova frequentazione con uno dei tentatori o tentatrici, né avere la possibilità di sfogarsi con amici o familiari, può portare a momenti di forte angoscia. “Oltre al dolore che ti porti dentro, la sofferenza, il trauma… tu non sai più niente. Nessuno ti tiene più al corrente di nulla. Devi stare lì a soffrire”, ha aggiunto.

Il caso Sonia e Alessio: falò dopo un solo giorno

Un esempio recente è quello di Sonia, protagonista dell’edizione attualmente in onda, che ha chiesto un falò di confronto dopo appena un giorno di permanenza nel villaggio, scioccata da una frase del compagno Alessio: “Forse non l’ho mai amata”. Un gesto senza precedenti che ha messo in discussione l’intero percorso della coppia e del programma.

In quel caso, tuttavia, Sonia ha deciso di restare nel villaggio su richiesta delle altre fidanzate, un evento anch’esso mai accaduto prima, che ha evidenziato come le dinamiche interne possano essere più complesse di quanto si veda in TV.