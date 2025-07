Oriana Marzoli, 33 anni, è molto più di una semplice influencer. Dalla sua prima apparizione a Gandía Shore al successo di Mujeres y Hombres y Viceversa, è diventata una delle personalità più controverse e seguite della televisione spagnola. Ma il suo fascino ha conquistato anche il pubblico italiano, in particolare con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha saputo imporsi come una delle protagoniste assolute dell’edizione.

Oriana al Grande Fratello Vip: tra scintille e consensi

L’ingresso di Oriana nella casa del GF Vip è stato tutto fuorché tranquillo. Con il suo carattere forte e la lingua tagliente, ha diviso immediatamente il pubblico tra chi la amava e chi la criticava apertamente. Ma proprio questo contrasto è stato la chiave del suo successo: Oriana non è mai passata inosservata. Durante la sua permanenza nella Casa, ha stretto legami intensi (tra tutti quello con Daniele Dal Moro, che ha infiammato le cronache rosa), ha affrontato scontri accesi con alcuni coinquilini e si è mostrata in tutta la sua complessità.

Un documentario per raccontarsi: Inside Oriana

L’esperienza del GF Vip ha segnato una svolta nella carriera e nella vita di Oriana. La Marzoli ha anche pubblicato Inside Oriana, un documentario intimo che ha mostrato al pubblico un lato inedito della sua persona. Non solo reality, viaggi e moda, ma anche dolore, perdita e crescita interiore. Oriana si spoglia – metaforicamente – di ogni maschera, raccontando il lutto per il suo cane Cocco e l’evoluzione di una donna che ha imparato a stare in piedi da sola.

Oriana oggi: maturità, amore e nuovi sogni

Nonostante le critiche ricevute – soprattutto per alcuni interventi estetici – Oriana ha sempre risposto con sincerità. Ha ammesso i ritocchi che ha fatto, ma ha anche difeso la propria libertà di scelta. Oggi si definisce più matura, più stabile emotivamente e profondamente innamorata di Facundo Gonzalez, con cui condivide momenti di complicità e rispetto.

Nell’intervista rilasciata alla rivista Lecturas, Oriana ha raccontato di voler diventare conduttrice di un reality show. Un sogno che non appare poi così lontano, considerando la sua esperienza nel genere e il forte seguito che continua a mantenere in Spagna, Italia e Cile.

Un futuro ancora tutto da scrivere

Oriana non si ferma mai. A settembre partirà un nuovo progetto che, a suo dire, sorprenderà tutti. Non ha voluto svelare dettagli, ma l’entusiasmo è evidente.