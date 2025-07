Francesca Sorrentino e Manuel Maura potrebbero essere tornati insieme, nonostante abbiano più volte smentito pubblicamente un riavvicinamento. I due ex protagonisti di Temptation Island sono stati recentemente avvistati insieme al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, anche loro ex volti noti del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Avvistati insieme (e inseparabili)

Durante le nozze di Gabriela e Giuseppe, celebrate nella giornata di sabato, Francesca e Manuel sono stati visti seduti fianco a fianco, e – secondo diverse segnalazioni – avrebbero dormito nella stessa stanza, pagata dagli sposi. A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, noto blogger esperto di gossip, che ha parlato apertamente di un ritorno di fiamma mai realmente spento: “Non si sono mai lasciati e hanno preso in giro tutti. Dormono insieme da mesi e sono inseparabili”. Rosica ha anche svelato che Francesca, prima ancora di diventare tronista a Uomini e Donne, avrebbe ammesso in privato di non aver mai chiuso del tutto con Manuel.

Le indiscrezioni di Daria

Un altro tassello importante arriva dalla blogger Daria, che ha riportato il messaggio di una ragazza coinvolta indirettamente in una vicenda con Manuel. Secondo il racconto, lo scorso maggio lui avrebbe trascorso tre giorni con un'altra ragazza a Milano, ma nel frattempo continuava a professare amore eterno per Francesca: “Diceva che aveva in testa solo lei, che voleva sposarla e non aveva mai smesso di amarla”. La cosa sarebbe poi stata raccontata a Francesca tramite un’amica della ragazza coinvolta. Francesca avrebbe ringraziato, rivelando che Manuel era tornato a cercarla più volte, ma che lei faceva fatica a fidarsi. Tuttavia, ha anche ammesso di non riuscire a dimenticarlo.

Insieme, nonostante tutto?

Ad oggi non ci sono conferme ufficiali da parte della coppia. Tuttavia, la loro vicinanza al matrimonio e le continue segnalazioni rendono difficile credere che tra i due ci sia solo un’amicizia. Il sentimento che li lega sembra non essersi mai davvero spento. Il fatto che Francesca non riesca a vivere serenamente una nuova relazione, come riportato dalle chat pubblicate da Daria, alimenta ulteriormente l’idea di un legame mai reciso.