Nelle ultime settimane Sophie Codegoni, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è tornata al centro della cronaca rosa per una presunta nuova frequentazione con Andrea Petagna, calciatore del Monza con un passato tra Atalanta, Napoli e Spal. La notizia ha preso piede grazie a una serie di indizi social che hanno acceso il gossip sul web.

L’indizio social che ha scatenato il gossip

Tutto è iniziato con una Instagram story pubblicata da Petagna, poi rimossa rapidamente. Nel video, il calciatore si mostrava in auto, ma gli occhi più attenti hanno notato sul sedile posteriore una bambina, Celine Blue, la figlia nata dalla relazione tra Sophie e Alessandro Basciano. Questo dettaglio ha immediatamente fatto ipotizzare un legame più stretto tra la Codegoni e il calciatore.

La coincidenza della Sardegna

A complicare ulteriormente le cose è stato il fatto che entrambi si trovassero contemporaneamente in Sardegna, ma senza mai postare foto o tag insieme. Questa coincidenza ha fatto pensare che ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.

La smentita di Alessandro Rosica

Tuttavia, Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, ha smentito la relazione tra Sophie e Petagna, spiegando che il calciatore starebbe frequentando un’amica della Codegoni, la cui identità resta al momento ignota.

Il video in discoteca che ha riacceso il gossip

Nonostante la smentita, nelle ultime ore Deianira Marzano ha rilanciato il gossip pubblicando nelle sue Instagram stories un video in cui si vedono Sophie e Andrea insieme durante una serata in discoteca. Le immagini non mostrano nulla di compromettente, ma sono bastate per rinfocolare il chiacchiericcio.

Al momento, quindi, resta tutto avvolto nel mistero: si tratta di un semplice legame di amicizia o di un nuovo amore nascente? La verità probabilmente la sapremo solo col tempo.