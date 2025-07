A distanza di un anno dalla loro partecipazione a Temptation Island, Jenny Guardiano e Tony Renda tornano a far parlare di sé, e non per un ritorno di fiamma. I due ex protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia continuano a scambiarsi frecciatine al vetriolo sui social, mantenendo vivo un botta e risposta che sembra ormai senza fine.

La loro storia d’amore, segnata da alti e bassi già durante il programma, si è definitivamente conclusa mesi fa. Ma la rottura non ha messo la parola fine ai dissapori, che oggi si riaccendono più forti che mai.

Jenny sbotta su Instagram: "Mi sto rompendo le scatole"

Negli ultimi giorni, Jenny Guardiano è tornata alla carica con una storia Instagram che non lascia spazio a interpretazioni. La ragazza, infastidita dalle continue allusioni dell’ex, ha lanciato un messaggio durissimo: “Vediamo se ora che sto tornando in Italia continui a parlare di me, vediamo come parli, vediamo se da vicino ti inizi a modulare, che mi sto iniziando a rompere le scatole ancora più pesanti di questa valigia. Schifo. Non mi abbasso perché sono una SIGNORA. Ringrazia che sono TROPPO educata. Al porcile devi stare”.

Parole dure, che fanno intendere quanto la situazione stia ormai degenerando, con Jenny stanca di essere oggetto di velate accuse o ricordi pubblici da parte di Tony.

Tony risponde con nostalgia (e rancore): “Con quella pietra ho lasciato andare un pezzo di me”

Di contro, Tony ha condiviso un post riflessivo ma pieno di sottintesi, pubblicando la foto di una pietra simbolica, regalo di Jenny durante i tempi felici: “Questa pietra me la regalò lei. C’è inciso Tony + Jenny... Dopo tutto quello che è successo, tutto ciò che ho scoperto e vissuto, ho iniziato a vedere quella pietra come un piccolo amuleto stanco, carico di ricordi e bugie, di promesse non mantenute... Così l’ho portata con me per l’ultima volta… e l’ho lasciata cadere in mare. Con lei, ho lasciato andare anche un pezzo di me. Perché a volte l’amore va lasciato affondare, per riuscire a risalire”. Un gesto simbolico, malinconico ma tagliente, che segna – almeno per lui – un punto finale alla storia.

La faida social continua

Nonostante la fine della relazione, il rapporto tra Jenny e Tony sembra ancora segnato da tensioni irrisolte e da una comunicazione che si sviluppa principalmente a colpi di post, storie e dichiarazioni indirette. I fan della coppia – che durante Temptation Island aveva diviso il pubblico – continuano a seguire l’evolversi di questa soap opera digitale, tra chi prende le parti di uno o dell’altra.

Fine o nuovo capitolo?

Resta da capire se questo nuovo scambio sarà davvero l’ultimo, o solo l’ennesimo capitolo di una lunga serie di frecciatine pubbliche. Intanto, entrambi sembrano intenzionati a voltare pagina… ma senza dimenticare.