Nel pomeriggio di ieri è trapelata un’indiscrezione destinata a far discutere i fan del Grande Fratello. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, un ex concorrente del reality show – in passato squalificato per motivi disciplinari – potrebbe tornare nella Casa nell’edizione 2025.

Il Grande Fratello torna a settembre 2025: tutte le novità

La nuova edizione del Grande Fratello, in partenza a settembre 2025, sarà in versione Nip, ovvero con concorrenti non famosi. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, che ha già espresso pubblicamente la sua gratitudine a Pier Silvio Berlusconi per averle affidato questo nuovo incarico. Il reality durerà 100 giorni, con la finale prevista poco prima delle vacanze natalizie. I casting sono attualmente in corso e non sono stati ancora ufficializzati i nomi dei partecipanti.

Un ex concorrente pronto a rientrare nella Casa: l’indiscrezione

La voce clamorosa arriva direttamente da Deianira Marzano, esperta di gossip molto attiva sui social. Secondo quanto da lei riportato, la produzione del Grande Fratello avrebbe contattato un ex gieffino che, anni fa, fu eliminato a seguito di un “provvedimento disciplinare”. A quanto pare, si trattava di un’espulsione dovuta a una frase controversa o a un comportamento giudicato inaccettabile all’epoca.

“Ex gieffino punito anni fa pronto a tornare nella Casa. Gira voce che la produzione del Grande Fratello abbia contattato un ex concorrente eliminato in passato per una punizione disciplinare, valutando il suo ritorno nell’edizione 2025”, ha scritto Deianira nelle sue storie.

Secondo l’indiscrezione, ci sarebbe stato un ripensamento da parte degli autori, che oggi, con maggiore distanza dai fatti, starebbero rivalutando la possibilità di dare a questo concorrente una seconda occasione.

Nessuna conferma ufficiale, ma il toto-nome è già partito

Al momento non è stato fatto alcun nome, e la produzione non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Tuttavia, i fan più attenti hanno già iniziato a fare ipotesi su chi potrebbe essere il gieffino misterioso: da vecchie conoscenze molto discusse a protagonisti di edizioni recenti usciti anzitempo.

Nel 2026 arriva il Grande Fratello Super Vip

Intanto, si parla già dell’edizione 2026 del Grande Fratello, che dovrebbe essere una versione completamente rinnovata e intitolata Grande Fratello Super Vip, condotta da Alfonso Signorini. A differenza dell’edizione Nip, questa vedrà la partecipazione esclusiva di personaggi molto noti del mondo dello spettacolo, della musica e della televisione.