Alfonso Signorini è al lavoro per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a gennaio 2026 su Canale 5. Tuttavia, come ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi, la produzione potrà partire solo se si troveranno “veri” vip realmente interessati a partecipare. Questa volta, quindi, non si cercano influencer o starlette dei social, ma volti noti e personaggi famosi autentici.

Tra i possibili concorrenti spicca la candidatura di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, già nota in tv per partecipazioni a show come The Voice Senior e The Couple. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Jasmine ha raccontato di non escludere la possibilità di entrare nella casa del GF Vip, pur ammettendo che l’idea la spaventa, soprattutto per la durata del programma.

Un ostacolo potrebbe essere la reazione del padre Al Bano, che non aveva visto di buon occhio la sua partecipazione a The Couple e probabilmente sarebbe ancora più restio a un’esperienza nel reality più seguito e “scivoloso” come il GF Vip.

Intanto, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, per la versione Vip del Grande Fratello, sarebbero stati contattati Francesco Arca, ex tronista di Uomini e Donne durante la stagione 2024-2005 poi diventato attore affermato, e Kasia Smutniak, attrice e modella polacca, ex compagna di Pietro Taricone, iconico concorrente della prima storica edizione del GF atello scomparso il 29 giugno 2010 all’età di 35 anni in seguito a un tragico incidente durante un lancio col paracadute.