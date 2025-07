Dopo anni di ruoli marginali e conduzioni secondarie, Simona Ventura torna finalmente al centro della scena televisiva. A volerla fortemente è stato Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di affidarle la prossima edizione del Grande Fratello con un obiettivo chiaro: riportare il reality "alle origini". Una formula ormai classica nei suoi annunci, anche se discutibile nella pratica, perché ogni format – per sua natura – evolve nel tempo. Pensare di rifare il GF del 2000 nel 2025 è una forzatura, ma riportare al timone un volto storico come quello di Super Simo potrebbe essere la mossa giusta per dare una direzione più solida al programma.

Una riabilitazione meritata

Simona Ventura è una professionista che ha fatto la storia dei reality e dell’intrattenimento in Italia. Volto simbolo di L’Isola dei Famosi nei suoi anni d’oro, ha sempre saputo coniugare ironia, autorevolezza e capacità narrativa. Il suo ritorno non è solo una buona notizia per il pubblico, ma anche una riabilitazione professionale dopo anni in cui è stata, colpevolmente, messa da parte. Ruoli minori, show in orari improbabili, incarichi “di passaggio”: Ventura è stata per troppo tempo trascurata da un sistema che preferiva volti nuovi ma inesperti.

Un provino anche per Alessandra Viero

La scelta non è stata immediata. Prima di Simona Ventyra, era stata valutata anche Alessandra Viero, attuale conduttrice di Pomeriggio Cinque News. Una giornalista valida, ma estranea al linguaggio e ai meccanismi del reality. Un altro “esperimento” come quelli già tentati – e falliti – con Vladimir Luxuria, Veronica Gentili e Diletta Leotta, rispettivamente alle prese con L’Isola dei Famosi e La Talpa. A quel punto, il rischio era troppo alto: Berlusconi ha scelto di non perseverare, facendo un passo indietro e uno avanti allo stesso tempo. Dentro Ventura, fuori l’improvvisazione.

“Avanti insieme”: l’annuncio social

“Sono emozionata ed entusiasta e soprattutto carica a pallettoni! Una sola parola che racchiude tutto quello che provo: GRAZIE! Avanti INSIEME”. Così ha scritto Simona su Instagram, confermando ufficialmente il suo ritorno in prima serata. Parole semplici, ma cariche di significato. Per lei, che ha sempre fatto della connessione con il pubblico il suo marchio di fabbrica, il GF rappresenta un banco di prova, ma anche una rivincita.

Una nuova direzione per il GF

Il mandato di Pier Silvio è chiaro: i concorrenti non dovranno essere vip, ma persone comuni con storie forti, aperti all’amore e... “glam”. Si cerca l’autenticità, ma con stile; la narrazione vera, ma con l’occhio sempre acceso sull’audience e sulle dinamiche social. Simona Ventura avrà un ruolo centrale anche nella scelta degli opinionisti e dei partecipanti, contribuendo a plasmare un programma che, da troppo tempo, cerca una nuova identità.