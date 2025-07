Tra voci, smentite e trattative ancora in corso, Milly Carlucci è al lavoro per comporre il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico show del sabato sera di Rai Uno, in onda da ottobre. Come ogni anno, la conduttrice si muove tra nomi altisonanti, rifiuti eccellenti e corteggiamenti serrati, nel tentativo di costruire un mix vincente di celebrità, talento e spettacolo.

Le prime smentite ufficiali

Tra i nomi inizialmente circolati, Milly Carlucci ha già dovuto incassare alcuni "no" importanti. È stata lei stessa a chiarire che Chiara Ferragni non sarà della partita, nonostante le insistenti voci che la volevano pronta a calcare la pista da ballo. Fuori dai giochi anche Francesco Totti, altro grande sogno della produzione che per quest'anno resterà tale.

A spegnere le indiscrezioni ci ha pensato anche Francesca Pascale, che in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “La verità è che non faccio Ballando con le Stelle, che per altro è la prima cosa mi hanno chiesto. E non farò televisione perché non è per me un obiettivo ma al massimo è un mezzo, per poter comunicare qualcosa”.

Anche Flavio Insinna, attore e conduttore amatissimo dal pubblico Rai, ha smentito la sua partecipazione al programma.

I nomi in trattativa: tra colpi di scena e ritorni attesi

Se da un lato arrivano smentite, dall’altro Milly Carlucci non si arrende e continua a lavorare su alcuni nomi di grande richiamo. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, sarebbe vicino all’ingaggio Rosa Chemical, cantante protagonista al Festival di Sanremo 2023.

Ma il vero colpo sarebbe l’ingresso in gara di Barbara D’Urso. Dopo l’ospitata dello scorso anno come "ballerina per una notte", sembra che Milly Carlucci stia facendo di tutto per portarla in gara come concorrente a tutti gli effetti. Secondo Affari Italiani, l’idea piace molto anche ai vertici editoriali della Rai.

L’ex Miss Italia Martina Colombari tra le favorite

Altro nome caldo è quello di Martina Colombari: secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la Carlucci l’avrebbe già incontrata personalmente e sarebbe convinta di poter ottenere il suo sì. Attrice, ex Miss Italia e volto noto della tv, la Colombari rappresenterebbe una presenza elegante e competitiva sulla pista di Ballando.