La prossima edizione di Pomeriggio 5 vedrà un volto nuovo alla guida del programma. Dopo ben quindici edizioni condotte da Barbara d'Urso e due da Myrta Merlino, il contenitore pomeridiano di Canale 5 cambierà registro con Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore di Quarto Grado. La notizia è stata ufficializzata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi che ha annunciato il cambio di conduzione, sottolineando l’intento di rinnovare il programma con una formula più incentrata su cronaca e attualità.

Un cambiamento radicale nella formula

La decisione di puntare su Nuzzi è stata presa di comune accordo tra Pier Silvio Berlusconi e VideoNews, la casa di produzione del programma. Gianluigi Nuzzi, che in passato aveva già ricoperto il ruolo di opinionista sia per Barbara d'Urso che per Myrta Merlino, rappresenta una scelta orientata verso un tipo di contenuti più seri e approfonditi, con un focus su cronaca, attualità e sport.

"Pomeriggio 5 si presenterà con una nuova formula e la conduzione di Gianluigi Nuzzi", ha dichiarato Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti, aggiungendo: "Dove c’è una notizia, noi andremo". Il programma, dunque, abbandonerà il taglio più frivolo e leggero degli anni precedenti per concentrarsi su temi che, secondo Berlusconi, sono più pertinenti all’attualità e alle necessità informative del pubblico.

Un altro punto di domanda riguarda la presenza di una co-conduttrice al fianco di Nuzzi. Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali, Berlusconi ha dichiarato che la decisione non è ancora stata presa: "Forse sì, forse no". Le ipotesi sul possibile affiancamento di una figura femminile restano dunque aperte, anche se alcuni nomi potrebbero emergere nei prossimi mesi.

Con Nuzzi alla conduzione, il programma assumerà quindi un tono più serio, con un’attenzione particolare ai fatti di cronaca, senza rinunciare ad occasionali incursioni nell’ambito sportivo e sociale. La sfida sarà quella di coinvolgere un pubblico che ha sempre apprezzato il mix di gossip e attualità che ha caratterizzato le edizioni condotte da Barbara D’Urso, ma che ora sembra più pronto ad affrontare temi di maggior spessore.