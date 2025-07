Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi di Maria De Filippi e suo braccio destro da molti anni, ha recentemente rilasciato un’intervista esclusiva a Il Corriere della Sera, svelando qualche dettaglio inedito sul lavoro accanto alla celebre conduttrice e sul successo dei programmi di punta come Uomini e Donne, C’è Posta Per Te e Temptation Island.

Mennoia ha parlato del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, che lo scorso giovedì ha inaugurato una nuova stagione, spiegando come si svolgono i provini per le coppie e il grande impegno che c’è dietro le quinte. Ma è stato soprattutto il ritratto umano di Maria De Filippi a catturare l’attenzione.

“Maria è il filo conduttore di parecchie vite, di gente che magari oggi se lo è dimenticato. Io no di certo”, ha dichiarato Mennoia con grande ammirazione. Secondo l’autrice, la qualità che colpisce di più in Maria è la sua onestà, una dote che manifesta sia davanti che dietro le telecamere. “È una persona onesta, Maria, anche fuori dalle telecamere. E poi è metodica, costante, intransigente, severa, ma con la giusta misura,” ha aggiunto.

Il lavoro al fianco di una figura così determinata non è semplice. “Lavorare con lei è molto faticoso: lavoriamo tantissime ore, per questo ogni tanto qualcuno decide di smettere. Ma siamo tutti convinti che questa sia la via più giusta per fare programmi che funzionano,” ha spiegato Mennoia, mettendo in luce la dedizione e la passione che animano tutto il team.