Pierpaolo Pretelli ha da poco concluso la sua prima esperienza come inviato a L’Isola dei Famosi, conquistando il pubblico con il suo entusiasmo, la spontaneità e una professionalità che ha sorpreso anche i più scettici. Un debutto televisivo importante in un ruolo diverso da quelli ricoperti finora, che potrebbe aprire nuove porte nella sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Ma prima di tornare in Italia, Pierpaolo ha fatto una tappa speciale: Miami. Lì vive il suo primogenito Leonardo, avuto dalla relazione con la modella cubana Ariadna Romero. Un momento emozionante per l’ex gieffino, che ha colto l’occasione per riabbracciare il figlio e trascorrere con lui del tempo prezioso, prima di portarlo a Milano per fargli conoscere il fratellino Kian, nato dalla sua relazione con Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana, intanto, ha raggiunto il compagno a Londra, come documentato da una dolce foto sui social in cui i due si tengono mano nella mano. La coppia, sempre molto amata dal pubblico, dimostra una forte sintonia non solo sul piano sentimentale, ma anche nella gestione della vita familiare.

Giulia Salemi: "Pierpaolo è un bravo papà"

In una recente intervista rilasciata a Fanpage, Giulia ha voluto sottolineare quanto sia orgogliosa del compagno, sia come uomo che come padre: “Secondo me Pier ha proprio quell'istinto paterno, è un bravo papà, dolce, gentile, con un animo sensibile. È una dote rara. Invito ogni uomo a riscoprire questo lato: essere sensibile non ti rende meno macho. È tempo di dare priorità al bravo ragazzo”. Un messaggio forte, che punta a ridefinire i ruoli familiari in chiave più equa e moderna, sottolineando l'importanza della condivisione delle responsabilità tra madre e padre.

A unirsi al coro di apprezzamenti, anche Fariba Tehrani, madre di Giulia, che con affetto ha scritto un messaggio pubblico al genero: “Ti ho osservato con orgoglio fin dal primo momento. Sei stato brillante, spontaneo e pieno di cuore. Spero che l’Isola sia solo l’inizio del tuo volo sempre più in alto”.