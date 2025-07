La scorsa settimana ha debuttato su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Protagonista assoluta della puntata è stata la coppia formata da Sonia Mattalia e Alessio, due avvocati pugliesi che hanno deciso di intraprendere il “viaggio nei sentimenti” perché dopo otto anni la loro relazione si è appiattita.

A scrivere al programma è stato Alessio, che più volte durante i primi giorni nel villaggio si è lamentato della sua storia con Sonia, affermando anche di non sapere se ha l’ha mai amata o se è rimasto insieme a lei per gratitudine, in quanto la sua vicinanza gli ha permesso di iniziare la sua carriera da avvocato.

Le parole pronunciate da Alessio hanno molto ferito Sonia, portandola a richiedere un falò di confronto anticipato che, però il fidanzato ha rifiutato, scoppiando in un pianto disperato e accusando la compagnia di non amarlo in quanto lo ha voluto privare di questa esperienza da lui tanto desiderata. La donna è rimasta ferma sulla sua posizione, e di fronte al rifiuto di Alessio di avere un confronto con lei ha deciso di uscire da sola. Filippo Bisciglia, però, le ha comunicato che le altre fidanzate hanno chiesto che lei restasse nel villaggio in qualità di consigliera, e lei ha accettato. Alessio, invece, ha dovuto preparare le valige e abbandonare – almeno per il momento – il resort calabrese.

Adesso, secondo un’indiscrezione raccolta da LolloMagazine.it, la coppia avrebbe deciso di uscire separata dal programma condotto da Filippo Bisciglia. Un colpo di scena che si sarebbe consumato dopo il falò di confronto richiesto da Sonia, seguito da un clamoroso ritorno di Alessio nel villaggio dei fidanzati.

A rafforzare l’ipotesi di una possibile crisi definitiva tra Sonia e Alessio è arrivato un gesto social da parte di quest’ultimo. Questa mattina, infatti, l’uomo ha pubblicato sul suo profilo TikTok una foto insieme a Sonia, accompagnata da una dedica che non è passata inosservata: “Spero un giorno tu potrai perdonarmi per le mie cafonate, perché l’amore vince sempre”.

Parole che sembrano quasi una confessione sincera e un tentativo di recuperare una relazione che, durante il percorso a Temptation Island, potrebbe essersi incrinata irrimediabilmente.