La stagione 2024 di Uomini e Donne porta con sé alcune novità interessanti, tra cui la tanto chiacchierata idea del trono dedicato a Tina Cipollari, annunciata con largo anticipo dai media. Già nel dicembre 2023, il settimanale Nuovo Tv aveva anticipato che Maria De Filippi stava preparando cambiamenti importanti per i due storici opinionisti del programma. L’obiettivo? Aiutarli a trovare l’amore, con la possibile nascita di un trono speciale per la Cipollari nella prossima edizione del dating show di Canale 5.

L’estate del 2024 ha confermato queste indiscrezioni, con Nuovo Tv che ha rilanciato l’ipotesi di vedere Tina in veste di tronista (e così è stato), soprattutto per prendere il posto di Ida Platano. Diversa invece la posizione di Gianni Sperti, altro volto storico di Uomini e Donne, che già un anno fa aveva smentito l’idea di diventare tronista o cavaliere del trono over. In un’intervista, Sperti aveva dichiarato di non sentirsi pronto a gestire le emozioni legate a un ruolo così esposto, sottolineando come preferirebbe evitare il confronto diretto del trono over, dove i corteggiatori possono uscire con più persone contemporaneamente. Gianni ha anche spiegato di essere alla ricerca di un’intesa mentale oltre che fisica, perché gli interessi superficiali non lo soddisfano.

Gianni Sperti nuovo tronista di Uomini e Donne?

Tuttavia, a sorpresa, è proprio Nuovo Tv a lanciare uno scoop: secondo il magazine, Gianni Sperti potrebbe presto prendere il posto di Tina Cipollari come nuovo tronista di Uomini e Donne. Sulla copertina si legge chiaramente che anche lui sarà alla ricerca dell’amore, aprendo così un capitolo inedito per l’opinionista.

Un elemento di curiosità riguarda il fatto che Gianni non ha mai voluto rivelare il suo orientamento sessuale, e anche questa volta sembra mantenere il riserbo. In un’intervista a Verissimo nel 2023, aveva spiegato il suo fastidio nei confronti delle etichette: “Se io lo sia o non lo sia, forse sì o forse no, chi lo sa? Non lo dirò mai perché dirlo vorrebbe dire mettersi un’etichetta e quindi fare una differenza… Gli esseri umani bisogna catalogarli fra buoni e cattivi, il resto chi se ne frega”. Se davvero dovesse nascere un trono “senza etichette”, sarebbe una novità importante per il programma, che da sempre ha fatto della trasparenza e della ricerca del vero amore i suoi punti di forza.

Intanto, ciò che è certo è che Gianni, 52 anni, era ancora single fino a poco tempo fa e ha confessato a Verissimo di sentirsi pronto a lasciarsi andare, nonostante qualche ansia residua: “Secondo il mio psicanalista io sono alla ricerca di un amore… Se ho le farfalle nello stomaco? No, al massimo ho i bruchi. Se avrò le farfalle tornerò da te a raccontarti tutto”.

Resta dunque da vedere se la prossima stagione di Uomini e Donne vedrà davvero Gianni Sperti protagonista di un trono tutto suo, pronto a mettere in gioco cuore e sentimenti davanti alle telecamere. Di certo, le novità non mancheranno e i fan del programma sono già in trepidante attesa.