Il percorso di Luk3 all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi non è stato affatto semplice. Sin dalle prime settimane, il giovane cantante ha dovuto fronteggiare critiche, momenti di crisi emotiva e continue sfide che ne hanno messo in dubbio la permanenza nel programma. A metterlo più volte nel mirino è stata Anna Pettinelli, che ha chiesto ripetutamente alla professoressa Lorella Cuccarini di sostituirlo con una “riserva” più pronta artisticamente.

La Pettinelli, senza mezzi termini, aveva dichiarato: “Per la terza volta arriva ultimo e va quindi in sfida. Sta passando un periodo difficile, piange, si lamenta e si dispera. Emotivamente io lo vedo provato. (...) Non ha la maturità per sostenere le cover. Io non vedo nemmeno una crescita in questo ragazzo, devo essere onesta”.

Eppure, contro ogni previsione e nonostante lo scetticismo, Luk3 ha resistito. Ha affrontato le critiche, le sfide e ha continuato a coltivare la propria musica. A distanza di qualche mese dalla fine del programma, arriva la rivincita: due concerti sold out annunciati proprio da lui sui social, con una frecciatina ironica rivolta alla sua ex “nemica” nel programma.

“Anna, le cose tra di noi non sono mai andate bene, ma in segno di pace ti dico che sei ufficialmente invitata ai miei concerti”, ha scritto Luk3 su TikTok, taggando la Pettinelli.

Un gesto che voleva essere ironico ma che non è stato ben visto da tutti. Soprattutto su X, alcuni utenti hanno criticato il cantante per la frecciatina giudicata fuori luogo, sottolineando come forse non fosse necessario alimentare ulteriori polemiche ora che ha trovato il suo spazio fuori dal programma.

L’amore con Alessia e la nuova vita

Oltre alla musica, Luk3 ha trovato un importante punto fermo anche nella sfera privata. La sua storia con la ballerina Alessia Pecchia, nata proprio tra i banchi di Amici, procede a gonfie vele. Intervistato da Lorella Cuccarini nel format YouTube Dimmi di te, ha raccontato con emozione il suo primo vero innamoramento: “La convivenza in casetta ha fatto scattare qualcosa di forte. Per me è il primo innamoramento. (...) Noi due siamo tanto uniti, anche un po’ gelosi dei nostri momenti. A me piace tenere per noi le cose private”.

Tra un piccolo litigio al McDonald's e tanti momenti condivisi lontano dalle telecamere, Luk3 e Alessia sembrano aver trovato un equilibrio che dà forza a entrambi.

“Le critiche non rovinano l’esperienza”

Nonostante le pressioni subite, Luk3 ha scelto di non portare rancore. Sempre nel confronto con la Cuccarini ha dichiarato: “Il percorso ad Amici è talmente bello che non bisogna farselo rovinare dalle critiche”.