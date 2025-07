Da Cayo Cochinos al pronto soccorso il passo è stato breve. Dopo Mario Adinolfi e Loredana Cannata, anche Dino Giarrusso annuncia problemi fisici legati alla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2025. L’ex europarlamentare, durante un’intervista a Casa Lollo, ha dichiarato di avere “una o due costole fratturate”, probabilmente a causa della temuta “prova del serpente”, e di doversi recare in ospedale per accertamenti.

“Temo che anche io a breve andrò in ospedale. Ho un grande dolore alle costole, credo di averne una o due fratturate. Andrò al pronto soccorso a farmi dei raggi”, ha spiegato Giarrusso. “Sono stato quello che ha perso più chili in rapporto alla mia composizione fisica, questo mi ha detto il medico sul posto. La fame era il grosso punto del programma”.Il giornalista e politico ha descritto le dure condizioni vissute sull’Isola, parlando di una dieta quasi inesistente: solo 25 grammi di riso a pranzo e cena, qualche cocco e raramente del pesce.

Lo scontro con Omar Fantini

Giarrusso ha anche rivelato un episodio di tensione con il comico Omar Fantini durante la prova della “pelota honduregna”, culminato in un contatto fisico: “Durante la partita Omar mi ha preso a pugni in testa, poi per il collo e mi ha tirato i capelli. Io non ho mai dato pugni a nessuno. È stata una giornata molto particolare, con dinamiche e scontri accesi". L’episodio, secondo il racconto, si sarebbe svolto sotto gli occhi dei compagni e avrebbe segnato uno dei momenti più tesi del reality.

Oltre ai problemi fisici, Giarrusso ha riflettuto anche sui tanti ritiri tra i concorrenti più giovani nelle prime settimane del programma. Una sorpresa per lui, che alla soglia dei 50 anni si aspettava maggiore resistenza da parte dei ventenni.

“Mi ha colpito che a lasciare siano stati proprio i più giovani. Alcuni hanno resistito due giorni, altri una settimana. Hanno un fisico più forte, ma forse non la stessa solidità psichica. Noi over – Mario, Omar, Mirko, Cristina, Loredana – abbiamo tenuto botta, almeno fisicamente”.