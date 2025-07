Zeudi Di Palma rompe il silenzio e fa chiarezza in merito alla sua vita sentimentale. La concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello è intervenuta sui social per parlare del suo nuovo presunto fidanzato in seguito alle voci che la volevano vicina ad un ragazzo di Napoli. “Non abbiamo assolutamente una storia", ha precisato la Miss Italia dopo i gossip che circolavano negli ultimi giorni.

Zeudi Di Palma smentisce il gossip sul suo conto

In un video pubblicato sui social, Zeudi Di Palma ha smentito tutte le voci riguardanti il suo presunto fidanzato. Il ragazzo in questione, con cui si vociferava avesse una relazione, è in realtà un suo caro amico: “Giovanni è un mio carissimo amico, non abbiamo assolutamente una storia”. I due si sono incontrati perché lei doveva realizzare un tatuaggio per lui: “L'ho tatuato, si è offerto perché volevo fare quel concept. Ci siamo visti cinque o sei volte nella nostra vita”. Dunque, nessun flirt in corso tra i due, ma solo un rapporto di amicizia e lavorativo. Per questo motivo, Zeudi ha minacciato di adire le vie legali contro chi ha diffuso questa notizia falsa: “A breve partiranno le diffide, non faccio nomi per non fare pubblicità”.

A rompere il silenzio in merito al presunto gossip con protagonista Zeudi Di Palma era stato la scorsa settimana proprio il ragazzo in questione, tale Giovi D'amuro, che tra le sue Instagram stories ha smentito la frequentazione con l’ex gieffina: “Mi state scrivendo in tantissimi, per cui voglio mettere in chiaro che io e Zeudi siamo solo amici, e lo siamo diventati da poco tramite Enzo che è un amico che abbiamo in comune. Vi prego di smetterla di sparare a zero senza sapere su di me e questa povera ragazza che viene sempre presa di mira con notizie fake. Grazie”.