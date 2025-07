Non si placano le voci su un presunto flirt tra Belen Rodriguez e Olly, il giovane cantante ligure vincitore del Festival di Sanremo 2025 con il brano Balorda Nostalgia. I due sono stati al centro dell’attenzione mediatica dopo essere stati visti insieme al concerto di Marracash a San Siro, dove sono apparsi molto complici e sorridenti nel parterre VIP. Il video, diventato virale in poche ore, ha alimentato il gossip e scatenato la curiosità dei fan.

A riaccendere i riflettori sulla coppia è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha svelato nuovi dettagli sul presunto rapporto tra la showgirl argentina e il cantante. Secondo l'esperto di gossip, Olly avrebbe “ammaliato Belen con le sue canzoni”, e lei stessa non ha nascosto di ascoltarle continuamente: “Mi prenderà per pazza, ma non riesco a smettere”, aveva scritto Belen su Instagram, taggando il cantante con tono ironico.

Tuttavia, nonostante l’alchimia iniziale, tra i due ci sarebbe stata solo una breve parentesi estiva. “È già finita, era solo il divertimento di una notte d’estate”, ha dichiarato Rosica, spegnendo sul nascere le speranze di chi già fantasticava su una nuova coppia del mondo dello spettacolo.

Ulteriori dettagli sono emersi negli ultimi giorni: sempre secondo Rosica, Belen sarebbe stata accompagnata a casa di Olly, che tra l’altro abiterebbe nello stesso complesso residenziale di Marco Mengoni. “Lui le è rimasto incollato tutta la sera”, ha aggiunto Rosica, lasciando intendere che l’interesse tra i due c’è stato, anche se fugace.