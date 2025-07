Lorenzo Spolverato ha deciso di mettere un punto fermo alla sua storia con Shaila Gatta, chiarendo in maniera definitiva durante una diretta su Instagram che tra loro è tutto finito. Con parole molto dirette e un tono visibilmente provato, il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello ha voluto chiudere ogni spiraglio: “Situazione chiusa definitivamente, sto cercando di superare questa delusione”.

Un messaggio non solo per chi lo segue, ma anche per chi continuava a sperare in un ritorno di fiamma con l’ex velina di Striscia la Notizia. Lorenzo ha chiesto rispetto per il suo momento e, soprattutto, ha lanciato un appello ai fan: evitare regali e riferimenti alla relazione con Shaila. “Non mandatemi più regali riferiti alla coppia”.

Lorenzo Spolverato: "Con Shaila è finita definitivamente"

Lorenzo Spolverato ha deciso di rompere definitivamente il silenzio sulla fine della sua relazione con Shaila Gatta. Durante una diretta Instagram, l’ex gieffino ha parlato apertamente del suo stato d’animo e della necessità di voltare pagina. Le sue parole non hanno lasciato spazio a dubbi: “Situazione chiusa definitivamente, sto cercando di superare questa delusione”, ha dichiarato visibilmente provato. La loro è stata una delle storie più seguite dell’ultima edizione del reality show. Un amore nato sotto i riflettori, caratterizzato da alti e bassi, culminato in una rottura in diretta durante la finale.

Nel corso della diretta, Lorenzo ha voluto rivolgersi direttamente ai fan, chiedendo rispetto e comprensione: “Vi chiedo di evitare di parlare di lei. Non è un obbligo, perché non metto regole, ma mi aiutereste ad andare avanti”. Poi la richiesta ai fan: “Le cose che mandate sono molto carine, ma non mi aiutano. Risparmiate i soldi, avete già fatto abbastanza e credo che questi soldi possiate tenerveli in tasca. Sono cose che, per quanto mi riguarda, finiscono tutte in una box sotto al letto. Voi risparmiate soldi e io risparmio salute”.

Infine, Spolverato ha voluto chiudere ogni ipotesi su un possibile ritorno di fiamma: “Non c’è più un noi. Rimane un ricordo molto bello, ma pur sempre un ricordo passato”.