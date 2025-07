Lo scorso maggio, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, coppia nata durante la diciassettesima edizione del Grande Fratello, erano tornati al centro del gossip. Stando ad alcune voci, infatti, poi confermate dalla madre di lei, i due ex gieffini stavano vivendo un momento di crisi che li ha poi portati ad una rottura (la seconda nel giro di dieci mesi). I più “maligni” sostenevano che la fine della storia d’amore tra l’ex tentatrice e il dj laziale fosse dovuta ad un presunto flirt tra Greta e Lorenzo Spolverato, pettegolezzo poi smentito dalla stessa influencer.

“Non mettete in mezzo terze persone che non c’entrano e con cui ci sono rapporti di amicizia normali, state sereni,” aveva dichiarato con tono deciso. “Poi se volete farvi film mentali siete liberi, ma io vi dico come stanno le cose, e lo so io e lo sa Sergio”. L’ex gieffina aveva colto l’occasione anche per ribadire la volontà di mantenere una certa riservatezza sulla propria vita privata, nonostante la sua visibilità pubblica: “Sono una persona normale e non mi va di sbandierare la mia vita privata. Condivido con voi la qualsiasi, ma ho sempre detto che la mia vita privata l’avrei lasciata tale”.

Greta ha poi ringraziato chi l’ha difesa e sostenuta, chiedendo ai suoi fan di continuare a seguirla per ciò che è, senza per forza entrare nelle dinamiche della sua sfera più intima: “Se vorrò condividere qualcosa lo farò, fino ad allora voi non fatevi film mentali, vivete sereni, fatevi la vostra vita e amatemi”.

Le dichiarazioni del fratello di Greta Rossetti

Lo scorso maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Josh Rossetti, fratello di Greta, aveva dichiarato: “Non è un momento di crisi, magari è uno di quei picchi verso il basso delle relazioni. Si sa che le relazioni sono un elastico, come una fisarmonica. Si aprono, si chiudono, il fuoco si accende, si spegne. Una relazione è fatta di queste cose, magari è un semplice momento dove la fiamma è piccolina, ha bisogno di essere alimentata. Capita, comunque siano umani, succede questa cosa nella vita, nelle relazioni di ognuno di noi".

Poi Josh aveva aggiunto anche un dettaglio su Greta: “Greta sta bene, l’ho sentita anche prima, sta assolutamente bene. Questa cosa non l’abbiamo affrontata parlandone, diciamo che se fosse successo qualcosa sarebbe stata la prima a parlarmene. È mia madre che lancia le bombe? Ma a lei piace, lei prende per i fondelli un po’ il pubblico. Le piace lanciare le bombe, fare questi sketch qua”.

Fino ad ora, né la Rossetti né D’Ottavi hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione, ma appare evidente come non si frequentino più. Lei è stata più volte ad Ibiza insieme alle amiche Perla Vatiero (sua ex “rivale” in amore) e Francesca Sorrentino (ex tronista di Uomini e Donne), mentre lui è apparso sporadicamente sui social durante uno dei suoi dj set.

Ritorno di fiamma tra Greta e Sergio? Il dettaglio notato dai fan

Nelle ultime ore, però, sembra che ci sia un corso un riavvicinamento. Alcuni fan, infatti, hanno notato un dettaglio: in alcune stories pubblicate su Instagram, Greta indossava gli occhiali da sole di Sergio, che l’avrebbe raggiunta a Jesolo dove lei è solita trascorrere le vacanze con la famiglia. La segnalazione è stata inviata a Deianira Marzano: “Deia ti segnalo che Greta porta gli occhiali di Sergio, quindi lui è salito a Jesolo e sono tornati insieme”.

Che si tratti di un vero e proprio ritorno di coppia o di un semplice incontro chiarificatore, la storia tra Greta e Sergio sembra tutt’altro che chiusa.