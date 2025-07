Alfonso Signorini ha già condotto ben sei edizioni del Grande Fratello, e adesso è pronto a mettersi al timone della settima. Tuttavia, stando a quanto rivelato da Dagospia, il conduttore avrebbe fatto una richiesta ben precisa a Mediaset.

Circa un mese fa, diverse testate hanno riportato un’indiscrezione secondo la quale la nuova edizione del Grande Fratello sarebbe durata addirittura nove mese. Lo scorso giugno, però, Signorini ha categoricamente smentito queste voci: “Se è vero che durerà nove mesi? Assolutamente no, questa è una grossa fake news. Sono d’accordo con il fatto che il Grande Fratello dovrebbe durare molto meno, tre mesi come quelli di una volta”.

A quanto pare il conduttore ha effettivamente chiesto che il suo GF durasse meno, e da lì è nata l’idea di fare due edizioni distinte, la prima Nip che è stata affidata a Simona Ventura (in onda da settembre a dicembre 2025) e la seconda Gold/Vip che vedrà al timone proprio Signorini (in onda da gennaio ad aprile 2026).

Grande Fratello, la richiesta di Alfonso Signorini

“Il prossimo Grande Fratello (e, in generale, i prossimi reality Mediaset) non avrà una durata ‘monstre’ come avvenuto negli ultimi anni - si legge su Dagospia -. Inoltre potrebbe essere ridotta anche la durata dell’appuntamento serale per non arrivare alle 2 di notte. Alfonso Signorini non poteva sopportare di nuovo la durata monstre del Grande Fratello: voleva lavorare meno. Nei corridoi di Mediaset si dice sia dipeso da lui “spaccare” il reality in due tranche: Signorini è stato quindi accontentato con la metà della durata, per lui, dello scorso anno. La prima parte del GF sarà nelle mani di Simona Ventura, che ieri ha festeggiato il primo anniversario di matrimonio e ha fatto una dedica ‘strappacore’ al marito Giovanni Terzi. La tigre di Chivasso, prossima conduttrice del Grande Fratello, ha un animo romantico. Persino l’ ‘ex moglie di Terzi spende parole bellissime sulla Ventura anche per come segue i figli del precedente matrimonio di lui”.