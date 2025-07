Mediaset si prepara a una vera e propria rivoluzione estiva. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei palinsesti, l’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi ha diffuso un comunicato ufficiale in cui annuncia una serie di importanti novità per Canale 5 e Italia 1, a partire da luglio.

Il ritorno de "La Ruota della Fortuna" con Gerry Scotti

A partire da lunedì 14 luglio, nella fascia dell’access prime time (quella che precede la prima serata), Gerry Scotti debutterà con una versione totalmente rinnovata de “La Ruota della Fortuna”, storico quiz televisivo che ha segnato un’epoca. Il programma sarà caratterizzato da:

un nuovo studio ,

, una band musicale dal vivo ,

, e un inedito finale che promette di sorprendere.

Torna anche "Sarabanda", ma in versione rinnovata e non vip

La settimana successiva, da lunedì 21 luglio, sarà la volta del ritorno di “Sarabanda”, quiz musicale cult degli anni '90 e 2000. Alla conduzione torna Enrico Papi, ma con un approccio diverso: niente VIP, ma una formula completamente rinnovata, che riporterà in auge le sfide musicali tanto amate dal pubblico. Confermata la mitica sfida del 7x30: 30 secondi per indovinare 7 brani.

“Striscia la Notizia” slitta a novembre. “Paperissima Sprint” cambia slot

Il ritorno di questi due programmi comporta una riorganizzazione significativa del palinsesto. “Striscia la Notizia” verrà messa in pausa per l’estate e tornerà direttamente a novembre. Al suo posto, “Paperissima Sprint” verrà spostata nel daytime, andando in onda alle 13:50 su Italia 1, nella storica fascia dei Simpson, subito dopo Sport Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi ha sottolineato come questa programmazione estiva rappresenti solo “il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione di Canale 5”, in piena sintonia con Antonio Ricci. “Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare”, ha dichiarato l’AD di Mediaset, ringraziando personalmente Gerry Scotti, Enrico Papi e tutto il team coinvolto.

“Sarabanda Celebrity” in prima serata su Italia 1

La musica non sarà protagonista solo nel preserale. Domenica 6 luglio, in prima serata su Italia 1, andrà in onda una nuova puntata di “Sarabanda Celebrity”, sempre condotta da Enrico Papi. Otto celebrità si sfideranno in una gara all’ultima nota tra giochi musicali, memoria e aneddoti, con l’obiettivo di accumulare punti e jolly per il temuto 7x30 finale.

I team: