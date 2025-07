Serata frizzante e carica di sorprese quella al Riviera Lounge Club Bistrot, il locale più chic dell’estate versiliese. Tra luci soffuse, musica lounge e il tintinnio dei calici, i riflettori si sono improvvisamente accesi su un incontro tanto inaspettato quanto carico di significato: Fabrizio Corona, 51 anni, e Elisabetta Gregoraci, 45, si sono ritrovati allo stesso tavolo, dopo anni di incomprensioni e frecciatine a distanza. A paparazzare la showgirl e l’ex re dei paparazzi è stato il settimanale Chi.

Lui era già a cena con un gruppo di amici, lei lo ha raggiunto poco dopo. A fare da sfondo all'incontro, la piscina del bistrot illuminata da candele galleggianti e il mormorio discreto degli altri ospiti. I due sono apparsi molto vicini, intenti a una conversazione a bassa voce, seduti l’uno accanto all’altra, in un clima decisamente più disteso rispetto al passato.

Look impeccabili per entrambi: Elisabetta ha sfoggiato un abito crochet total white, perfetto per mettere in risalto la sua abbronzatura dorata, completando il look con una minibag Miu Miu di tendenza. Fabrizio, dal canto suo, ha scelto un outfit casual ma curato, con camicia sbottonata e immancabili occhiali da sole, anche di sera.

In passato tra i due non erano mancati i dissapori, alimentati da dichiarazioni pubbliche e incomprensioni mai del tutto chiarite. Ma a giudicare dai sorrisi e dalla complicità ritrovata, sembra che questa cena sia stata l’occasione per lasciarsi tutto alle spalle. Corona avrà chiesto scusa? Gregoraci avrà perdonato? Al momento resta tutto avvolto nel mistero.