La stagione 2024-2025 di Uomini e Donne è stata ricca di emozioni e nuovi amori, ma non tutte le storie sbocciate sotto i riflettori di Canale 5 hanno avuto un lieto fine. La storia tra una delle coppie che aveva fatto più sognare il pubblico, quella formata da Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea, è giunta al capolinea. A confermarlo è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha rivelato la rottura avvenuta per volontà di Barbara. Una notizia che arriva dopo settimane di silenzio social da parte della dama, coincise con un momento particolarmente delicato: un grave incidente ha colpito sua sorella, costringendola ad allontanarsi temporaneamente dalla vita pubblica e, a quanto pare, anche dalla sua relazione.

Una storia nata sotto i riflettori

La loro storia era cominciata nel migliore dei modi: amore a prima vista, uscite intense, feeling evidente e la decisione di lasciare il programma dopo pochi incontri, pronti a vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Un gesto che aveva convinto molti fan della sincerità del sentimento tra i due.

Tuttavia, i sospetti di una crisi sono iniziati a circolare quando la coppia ha smesso di condividere momenti insieme sui social. E proprio Pugnaloni, che ha contattato direttamente Barbara, ha rivelato: “Ho sentito Barbara qualche giorno fa e le ho chiesto come sta. Queste situazioni familiari meritano rispetto. Per quanto riguarda la coppia, questa crisi era abbastanza prevedibile. Hanno cavalcato un po’ l’onda per un’ospitata e via. Personalmente non ci ho mai creduto, soprattutto in lui, che secondo me l’ha usata solo per farsi conoscere”.

Lui spera ancora

Nonostante la decisione presa dalla dama, Ruggiero D’Andrea non avrebbe ancora perso le speranze. Sempre secondo quanto riportato da Pugnaloni, lo chef pugliese spera che la scelta di Barbara sia solo frutto di un momento difficile e che in futuro possano tornare a vivere il loro amore insieme. Per ora, però, è ufficialmente finita.