Dopo l'uscita dalla Rai, dove – secondo quanto dichiarato dal direttore Stefano Coletta – "non c'era più spazio per lui", Alessandro Cattelan sembrava destinato a entrare nella scuderia di Mediaset. Le trattative erano in corso da mesi, tanto che il conduttore aveva già registrato una puntata zero di un nuovo quiz show, un progetto sperimentale cui avevano preso parte anche altri volti noti come Diletta Leotta, Fabio Rovazzi, Gabriele Corsi e Max Giusti.

Tuttavia, l’accordo tra Cattelan e Mediaset è saltato all’ultimo minuto, come rivelato da fonti vicine all'azienda e confermato dai palinsesti per la stagione 2025‑2026, presentati l’8 luglio. Il nodo della questione sarebbe stata una divergenza creativa: a Cattelan sarebbe stato offerto il ruolo di giudice nella nuova edizione di Io Canto Generation, ma il conduttore avrebbe declinato la proposta, giudicandola probabilmente non all’altezza delle sue aspettative artistiche.

"Salta il trasloco di Alessandro Cattelan a Mediaset per una diversa unità d’intenti fra le parti. Berlusconi gli avrebbe offerto di entrare nella giuria di #IoCanto, ma il conduttore avrebbe rifiutato. Se ne riparla nel 2026", ha riportato Hit su Affari Italiani.

Un nuovo progetto internazionale in arrivo nel 2026?

Nonostante la battuta d'arresto, Cattelan potrebbe comunque approdare a Mediaset nel 2026, coinvolto in un progetto ben più ambizioso. Secondo indiscrezioni riportate da DavideMaggio.it, il format in questione potrebbe essere l’adattamento italiano di Password, un popolare game show americano condotto da Jimmy Fallon. Il programma vedrebbe protagonisti vip e persone comuni impegnati a indovinare parole segrete.

Il progetto sarebbe prodotto da Fascino PGT, la società di Maria De Filippi, nota per i suoi format di grande successo, da C'è Posta per Te ad Amici. E proprio Amici potrebbe rappresentare una tappa intermedia per Cattelan: voci insistenti lo vorrebbero giudice nella prossima edizione del talent show, prevista per la primavera 2026.