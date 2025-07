Quest’estate il panorama musicale italiano sembra un po’ più confuso del solito. Se negli anni passati bastava qualche settimana di giugno per capire quali sarebbero state le due o tre hit destinate a diventare i tormentoni ufficiali, nel 2025 la situazione è più fluida e la qualità percepita dei brani in circolazione sembra non entusiasmare del tutto. Eppure, c’è chi ha già le idee chiare.

Ilary Blasi, volto amatissimo della tv e conduttrice di Battiti Live insieme ad Alvin, ha rivelato in un’intervista al settimanale Chi quali sono, per lei (e per la sua famiglia), le vere colonne sonore dell’estate.

“Serenata” e “Oh Ma”: i tormentoni di casa Blasi

“Il tormentone per noi di Battiti è Serenata di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, visto che è la nostra sigla, ma mi piace anche Oh Ma di Rocco Hunt e Noemi”, ha dichiarato Ilary. Due brani diversi nello stile, ma accomunati da una sonorità coinvolgente e radiofonica, perfetta per le serate d’estate.

Serenata, in particolare, sembra davvero avere il potenziale per diventare uno dei brani più amati di questa stagione: è già salito alla settima posizione della classifica FIMI, segno che sta guadagnando sempre più ascolti e consensi. Ma in vetta alla classifica restano ancora stabili Alfa con A Me Mi Piace (n.2) e Anna Pepe con Désolée (n.1), due artisti amatissimi dalle nuove generazioni.

Battiti Live formato famiglia

Non solo lavoro per Ilary Blasi: Battiti Live è diventato anche un’occasione per condividere momenti con i figli. “Isabel voleva vedere Anna Pepe e Luk3, Chanel è venuta per Gigi D’Alessio, perché è un po’ come me, poi cercava Luchè e Ludwig, che è di Roma”, ha raccontato la conduttrice. Una vera e propria full immersion nel pop giovanile italiano, tra TikTok, autotune e fan in delirio.

Ilary e Bastian: nozze in stand-by, ma non escluse

Oltre alla musica, Ilary Blasi ha parlato anche del suo presente sentimentale. Dopo le voci di una proposta di matrimonio da parte del compagno Bastian sul Lago di Como, la verità è un’altra: “Stavamo scherzando fra noi. Qualche giorno dopo mi chiama mio cognato: ‘Mi devi dire qualcosa?’… In effetti, vedendo le foto, sembrava proprio quello”.

Ma il matrimonio non è escluso, anzi: “Non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Certo, prima devo divorziare, sono ancora sposata". La conduttrice è infatti ancora impegnata in una battaglia legale con Francesco Totti, che ha toccato anche la spinosa questione dei famosi Rolex condivisi, destinati ora a una gestione “congiunta”.