Dal 2020 al 2025, Alfonso Signorini è stato il volto indiscusso del Grande Fratello, guidando il reality di Canale 5 in ben sei edizioni, tra versione VIP e nuova formula “ibrida” con un cast misto di concorrenti famosi e non. Il conduttore ha attraversato fasi storiche, crisi sanitarie e rivoluzioni editoriali, diventando una figura chiave della prima serata Mediaset.

Il debutto in piena pandemia

Il debutto di Signorini alla conduzione del Grande Fratello VIP risale al gennaio 2020, in un’edizione inevitabilmente segnata dallo scoppio della pandemia da Covid-19. La stagione fu interrotta in anticipo per far fronte all’emergenza sanitaria, con una riduzione drastica dei contatti e della durata del programma.

Da lì in poi, Signorini è stato confermato al timone del reality show anno dopo anno:

2021 : vittoria di Tommaso Zorzi

: vittoria di 2022 : trionfo di Jessica Selassié

: trionfo di 2023 : Nikita Pelizon vince l’ultima edizione del GF VIP

: vince l’ultima edizione del GF VIP 2024 : esordio del GF “classico” con cast misto, vince Perla Vatiero

: esordio del GF “classico” con cast misto, vince 2025: Jessica Morlacchi si aggiudica l’ultima edizione conclusasi pochi mesi fa

Addio al Vip, spazio al “cast misto”

La decisione di chiudere il GF Vip è arrivata nel 2023 per volontà di Pier Silvio Berlusconi, deciso a rinnovare l'immagine del reality e renderlo più sobrio e meno eccessivo. Così, dal 2024, il programma è tornato a un formato più simile alle origini, con un cast eterogeneo.

Il cachet milionario di Signorini

Ma quanto ha guadagnato Alfonso Signorini per questi sei anni alla guida del reality? A svelarlo è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che in un post su X ha smentito le voci secondo cui sarebbe stato lo stesso Signorini a proporre di dividere il reality in due tranche per stanchezza. In quell’occasione, Parpiglia ha anche rivelato il cachet del conduttore: 22.000 euro a puntata.

Considerando le 247 puntate condotte, il totale ammonterebbe a circa 5.434.000 euro in sei anni.