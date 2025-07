Dopo essersi distinta tra i protagonisti della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese è tornata a casa con un bagaglio carico di emozioni, riflessioni e nuove consapevolezze. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’ex tronista ha raccontato l’impatto del ritorno alla quotidianità, le difficoltà incontrate sull’Isola e la delusione per un’eliminazione inaspettata, a un passo dalla vittoria.

“Sono tornata a casa stremata, ma piena di adrenalina”

Il ritorno in Italia, dopo settimane trascorse in Honduras, è stato tanto bello quanto faticoso: “Quando sono arrivata a Roma ero stremata, ma piena di adrenalina. Tornata a casa ho ritrovato la famiglia, i miei amici, è stato bellissimo”, ha raccontato Teresanna, sottolineando quanto il calore degli affetti sia stato fondamentale per riprendere in mano la sua routine.

La difficoltà del "rientro alimentare"

Come molti altri naufraghi, anche Teresanna ha dovuto fare i conti con i problemi legati alla reintroduzione del cibo: “Il primo errore, che tutti sconsigliano, è quello di inveire sul cibo. Ovviamente io l’ho fatto... ho avuto nausea, mal di pancia, lo stomaco sottosopra”, ha confessato. Per questo motivo ha programmato una visita medica per iniziare un percorso di riabilitazione alimentare.

“Non mi aspettavo l’eliminazione”

Arrivata in finale, Teresanna ha visto sfumare il sogno della vittoria, andata a Cristina Plevani, con Mario Adinolfi secondo classificato: “Con molta onestà, ti dico che non mi aspettavo di essere eliminata. [...] Forse non sono stata capita, oppure mi hanno vista soffrire particolarmente”, ha ammesso, accettando comunque con dignità l’esito del televoto.

Un viaggio dentro sé stessi

Tra fame, solitudine e isolamento, per Teresanna l’Isola è stata anche un’occasione per confrontarsi con sé stessa: “I mostri personali non sono altro che una parte di noi fatta di ricordi, traumi, scelte, cose irrisolte [...] L’Isola ha detto: ‘Cara mia, è arrivato il momento che tu fai i conti con qualcosa che hai lasciato in sospeso’”.

Il rapporto con Mario Adinolfi

Inizialmente conflittuale, il rapporto con Mario Adinolfi si è trasformato in una forma di dialogo costruttivo: “Con lui si è rivelato più facile convivere. [...] È la dimostrazione che anche se si hanno idee opposte, si può trovare un punto di incontro”.

Una vittoria meritata

Infine, Teresanna ha commentato con sportività la vittoria della collega: “Sì, ho sperato che vincesse lei”, ha dichiarato riferendosi a Cristina Plevani, incoronata vincitrice della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi.