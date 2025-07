Da showgirl e volto noto della tv italiana a sposa romantica in una cornice da sogno: Cecilia Capriotti, ex concorrente del Grande Fratello Vip e de L’Isola dei Famosi, ha finalmente coronato il suo sogno d’amore sposando Gianluca Mobilia, suo compagno da ben dodici anni e padre della loro adorata figlia, Maria Isabelle.

Un matrimonio lungo tre giorni

L’isola di Panarea ha fatto da sfondo a un matrimonio che più che una semplice cerimonia è stato un vero e proprio evento da copertina, durato tre giorni tra momenti toccanti, sorprese spettacolari, musica e una forte componente familiare. Un matrimonio-vacanza, come l’hanno definito loro stessi, pensato per far vivere agli ospiti un’esperienza speciale e intima.

Maria Isabelle, la vera star della giornata

Protagonista tenerissima del matrimonio è stata Maria Isabelle, la figlia della coppia, che ha rubato il cuore di tutti. Ha portato le fedi, ha cantato "Due come noi", ha lanciato petali e ha persino tenuto un discorso al microfono: “Se siete venuti fino a qui, vuol dire che volete bene ai miei genitori. Anch’io ve ne vorrò”.

Commozione e romanticismo all’altare

Tra i momenti più emozionanti, Cecilia ha raccontato a Chi l’impatto di incrociare lo sguardo del suo futuro marito all’altare: “Vedere Gianluca che mi aspettava con gli occhi lucidi… ma anche lo sguardo di mia madre: quando mi sono girata e l’ho vista così felice”. Anche Gianluca ha confessato di essersi commosso come mai prima: “Io, che non piango nemmeno davanti a Titanic, lì ho pianto. Di fronte a tutti”.

Due abiti, due anime

Per il suo grande giorno, Cecilia ha scelto due abiti che rispecchiavano le sue anime: uno romantico, con collo alto, maniche lunghe e pizzo, ispirato al sogno di bambina, e uno più sensuale, per la festa, ma sempre lungo. “Il corto non mi rappresenta. Non al matrimonio, almeno”, ha detto.

Tradizione sì, ma con prove fotografiche

Cecilia ha voluto rispettare la tradizione di dormire separati la notte prima delle nozze, ma con una piccola concessione… moderna: “Mi fido, ma controllo. Tonino, il suo compagno di stanza, mi ha mandato le foto. La fiducia è importante, ma le foto ancora di più”. Niente luna di miele romantica a due per la prima notte, ma una dolcissima parentesi familiare: “Siamo tornati alle quattro. In tre, con nostra figlia. Anche lei distrutta. Noi due di più”.

Dal GF Vip all’altare: un percorso di crescita

Dopo le sue esperienze televisive, tra cui la partecipazione al Grande Fratello Vip, dove ha mostrato il suo lato più autentico e combattivo, Cecilia ha dimostrato che sotto i riflettori c’è una donna vera, determinata e profondamente legata ai suoi affetti. Lontana dalle dinamiche televisive, oggi Cecilia vive un momento di grande equilibrio e serenità. “Quando è nata nostra figlia, era già tutto scritto. Questo matrimonio è stato solo il sigillo”.

Un viaggio “di cozze” tutti insieme

Nemmeno il viaggio di nozze sarà solo per due. Sarà un’esperienza di famiglia, come tutto nella loro storia: “Con nostra figlia, che lo chiama ‘viaggio di cozze’. E sì, viene con noi, altrimenti non partiamo”.