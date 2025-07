Dopo la sua intensa avventura a L’Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti si è concessa LolloMagazine in un’intervista senza filtri, dove ha ripercorso con onestà il suo percorso nel celebre reality di Canale 5. Una semifinale raggiunta con grinta e carattere, nonostante un infortunio che avrebbe fatto vacillare chiunque.

“Non mi aspettavo di durare così tanto”

“Pensavo di uscire alla quarta o quinta puntata”, confessa Rossetti. “Quando mi hanno richiamata per restare un’altra settimana, ero già con la testa in Italia! Per me, è andata benissimo così”. Un percorso difficile, segnato fin da subito da un grave problema fisico: “Mi sono fatta male al piede sinistro, un dolore tremendo. Dicevano fosse solo un ematoma, invece era una frattura. Volevo abbandonare: mi sentivo inutile per il gruppo”.

Più paziente, meno “toscanaccia”

Nonostante le difficoltà, l’ex conduttrice ha riconosciuto che l’esperienza le ha lasciato qualcosa di importante: “Mi sono riscoperta più paziente, accogliente, meno impulsiva. Alla mia età non cerco rivoluzioni interiori, ma ogni esperienza ti migliora”.

Sui giovani naufraghi: “Pensavano fosse un resort a 5 stelle”

Uno dei passaggi più sinceri dell’intervista riguarda le nuove generazioni: “Mi ha stupito quanto facilmente abbiano mollato. Forse non si aspettavano davvero le difficoltà. La verità è che bisogna provarci fino in fondo, anche piangendo”.

Le vere amicizie (e quelle nuove)

Tra i rapporti nati sull’isola, Rossetti cita Paolo Vallesi e Cristina Plevani come legami autentici: “Con Paolo c’è stata una bella sintonia. Con Cristina? Ci rivedremo tra tre mesi e sarà come non esserci mai lasciate”.

Scontri e polemiche: “Tutti hanno sbagliato”

Sul litigio tra Omar Fantini e Dino Giarrusso, Patrizia preferisce non schierarsi: “Non ero lì. Ma se i giochi diventano pericolosi, allora qualcosa non va. Entrambi hanno sbagliato”.

E su Teresanna Pugliese e il suo carattere turbolento? “Sì, è stata litigiosa… ma è cambiata con l’arrivo del marito”.

Una frecciatina per Selvaggia Lucarelli

Impossibile ignorare la polemica con Selvaggia Lucarelli, che l’ha definita “una lagna” in diretta. La replica? Diretta e tagliente, ma con una punta di ironia: “Avevo un dito rotto! Vorrei vedere Selvaggia sull’isola così. Lei è sempre troppo critica. Siamo sincere entrambe, ma anche lei è una lagna: rompe sempre le p***e! Però sai che ti dico? Sono convinta che potremmo anche diventare amiche”.

Grande Fratello? “Non lo rifarei. Ma Simona Ventura alla guida è perfetta”

Patrizia ha già avuto esperienze nei principali reality italiani, incluso il Grande Fratello. E oggi, lo dice chiaramente: “Non rifarei nessuna esperienza. La Fattoria, Pechino, il GF, L’Isola… ho dato tutto. È bello farlo una volta, non ha senso ripetere”.

Sulla nuova edizione del Grande Fratello NIP condotta da Simona Ventura, invece, l’entusiasmo è totale: “Ne sarei strafelice! Simona ha creato l’Isola, ha fatto la concorrente, è un esempio di coraggio. Se mi volesse come opinionista, io ci sarei subito!”.

Cristina Plevani vincitrice? “Scommessa vinta!”

Rossetti rivela di aver previsto la vittoria della Plevani con largo anticipo: “Le ho detto: scommettiamo una cena che vinci tu? L’ho vinta io la scommessa!”. Ma non nega che anche Loredana Cannata avrebbe meritato: “Una donna accogliente, particolare, rispettosa”.

Futuro, affetti e un libro in arrivo

Oggi Patrizia Rossetti guarda avanti con serenità: “Le mie priorità sono la mia cagnolina, il mio babbo che ha superato dei problemi e gli amici di sempre.”Presto tornerà anche in tour per promuovere il suo libro “Semplicemente io” (Frascati Edizioni): un racconto autentico tra carriera, dietro le quinte e vita privata. E se le proponessero di tornare a L’Isola? “Solo se fosse un’edizione di coppia… altrimenti, ha ragione la Lucarelli: sarei una lagna!”.