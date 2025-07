Quest’anno il Grande Fratello celebra il suo 25° anniversario in Italia con una versione davvero speciale. Il programma che ha rivoluzionato il panorama dei reality show nostrani sta per tornare con un’edizione che promette di essere unica nel suo genere: il Grande Fratello Super Vip.

Un ritorno alle origini

In un periodo in cui la durata dei reality show è stata costantemente dilatata, il Grande Fratello si discosterà dalla tradizione recente con una durata più contenuta. La trasmissione verrà divisa in due edizioni, ciascuna della durata di circa 100 giorni. La prima, affidata a Simona Ventura, sarà la classica versione NIP (Non Vip), con volti sconosciuti (questa volta per davvero) che entreranno nella casa per provare a vincere. La seconda edizione, invece, vedrà il ritorno in scena dei volti più noti e amati dal pubblico.

Un edizione speciale per celebrare i 25 anni

Non si tratterà di un'edizione qualsiasi: Grande Fratello Super Vip segnerà il quarto di secolo del reality in Italia. Già lo scorso marzo, Davide Maggio aveva anticipato l’idea di un’edizione speciale, un All Stars che avrebbe visto il ritorno di alcuni tra gli ex concorrenti più iconici del programma. A conferma di queste voci, ieri sera Pier Silvio Berlusconi ha ufficializzato nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-2026 (clicca QUI per tutte le novità) che Grande Fratello Super Vip andrà in onda sull’ammiraglia Mediaset subito dopo la conclusione della versione condotta da Simona Ventura.

La produzione ha in mente di riportare in gioco alcuni dei volti più noti che hanno fatto la storia del programma, regalando ai fan del reality un ritorno al passato con una selezione di ex concorrenti che sono stati al centro dei gossip e delle dinamiche più emozionanti delle edizioni precedenti. Il cast, ancora in fase di definizione, promette di essere una combinazione di celebrità già affermate e personaggi che hanno fatto la storia del programma.

Alfonso Signorini al timone

Come ogni edizione che si rispetti, non mancherà la figura del conduttore, che gioca un ruolo cruciale nel successo del programma. La scelta dovrebbe ricadere su Alfonso Signorini, che ormai da anni è uno dei volti più associati alla versione Vip del Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni, Signorini avrebbe espresso il desiderio di evitare una conduzione di lunga durata (che va oltre i 6-7 mesi), ma la sua presenza sembra ormai una certezza.

L’attesa per il cast

Sebbene i dettagli sul cast non siano ancora stati definiti, la curiosità cresce di giorno in giorno. Gabriele Parpiglia ha rivelato che i provini per questa edizione non sono ancora partiti, lasciando però spazio alle speculazioni. Quali celebrità parteciperanno alla versione Super Vip? E chi saranno i grandi ritorni dalla storia del reality? Sarà sicuramente una delle edizioni più attese degli ultimi anni.