Lorenzo Spolverato, concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, nei giorni scorsi ha deciso di rompere il silenzio e mettere un punto fermo alla sua relazione con Shaila Gatta. Durante una diretta Instagram, l’ex gieffino ha parlato apertamente, con un tono visibilmente provato, della fine del suo rapporto con l’ex velina di Striscia la Notizia, chiudendo definitivamente ogni porta a un possibile ritorno di fiamma.

“Situazione chiusa definitivamente, sto cercando di superare questa delusione”, ha dichiarato Lorenzo, rispondendo anche a chi continuava a sperare in una riconciliazione. Le parole dell’ex gieffino non lasciano spazio a dubbi: tra lui e la Gatta non c’è più alcun legame sentimentale, ma solo un ricordo “molto bello, ma pur sempre un ricordo passato”.

Nel corso della diretta, Lorenzo si è rivolto direttamente ai fan, chiedendo rispetto e comprensione per il momento difficile che sta attraversando. “Vi chiedo di evitare di parlare di lei. Non è un obbligo, perché non metto regole, ma mi aiutereste ad andare avanti”, ha detto. Inoltre, ha fatto appello a chi gli ha spesso dimostrato affetto con regali e gesti gentili, chiedendo di smettere: “Le cose che mandate sono molto carine, ma non mi aiutano. Risparmiate i soldi, avete già fatto abbastanza e credo che questi soldi possiate tenerveli in tasca. Sono cose che, per quanto mi riguarda, finiscono tutte in una box sotto al letto. Voi risparmiate soldi e io risparmio salute”.

"Lorenzo e Shaila continuano a sentirsi", la segnalazione

La storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è stata una delle più seguite dell’ultima edizione del Grande Fratello, caratterizzata da momenti di grande intensità e anche da alti e bassi, culminati nella rottura durante la finale del reality.

Nonostante la chiusura definitiva del rapporto sentimentale, secondo una segnalazione raccolta dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano, Lorenzo e Shaila si sentirebbero ancora spesso, mantenendo “buoni rapporti”. Sarà davvero così? Difficile dirlo, anche perché entrambi hanno espresso la volontà di voltare pagine, e mantenere i contatti potrebbe contribuire a riaprire vecchie ferite.