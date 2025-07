Dopo mesi dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, torna a far discutere Beatrice Luzzi. Stavolta non per dinamiche interne alla Casa, ma per il giudizio impietoso ricevuto da Grazia Sambruna, firma del Corriere della Sera, nota per le sue pagelle pungenti e senza filtri.

In un editoriale pubblicato nei giorni scorsi, la giornalista ha assegnato alla Luzzi un voto finale di 3, definendo il suo percorso da opinionista televisiva come un fallimento su tutta la linea: “Beatrice Luzzi nel ruolo di opinionista si è giocata tutto. E se l’è giocata molto male”.

Un'opinionista "belligerante" e "fuori da ogni logica"

Secondo la giornalista, l’ex attrice avrebbe affrontato il suo ritorno in tv “con un piglio belligerante fuori da ogni logica”, mostrandosi “allergica alla sola eventualità di non avere ragione al 100%”. In particolare, le viene imputata una difesa acritica e sistematica di concorrenti come Zeudi Di Palma (ma non solo), definiti dalla Sambruna “giovinastri bulletti”, nel tentativo di “intercettare consensi effimeri sui social”.

Un atteggiamento che, per la Sambruna, ha danneggiato la credibilità del ruolo ricoperto da Beatrice, la quale avrebbe reagito ad ogni critica come a un attacco personale, al punto da sospettare “agguati mediatici” orchestrati perfino da Alfonso Signorini.

La polemica social e la risposta (velata) di Beatrice Luzzi

Ma non è finita qui. Sambruna ha criticato anche l’approccio social della Luzzi, accusandola di “umiliare i fan che le scrivono complimenti sbagliando un tempo verbale” e di prendersela pubblicamente con chiunque osi citarla in modo non letterale. Un atteggiamento che l’articolista definisce ironicamente “da Corte di Cassazione” in un reality dove, invece, sarebbe servita leggerezza.

L’affondo si chiude con un consiglio amaro: “Il sospetto è che si sia convinta di parlare all’ONU. Invece, è sempre stata solo al Grande Fratello. Trovasse pace. E soprattutto il senso della leggerezza”.

La replica di Beatrice Luzzi, come da tradizione social, non si è fatta attendere. Senza mai nominare Grazia Sambruna, ha scritto su X (ex Twitter): “È alla frutta, non rispondetele”, lasciando intendere chiaramente a chi fosse indirizzato il messaggio.

Riconferma in bilico

Infine, la stessa Sambruna ipotizza che la Luzzi non sarà riconfermata nel ruolo di opinionista, né per l’eventuale edizione firmata da Simona Ventura, né per un possibile ritorno di Alfonso Signorini. Una previsione che, se si rivelasse corretta, segnerebbe la fine dell’esperienza da opinionista per l’ex inquilina della Casa del Grande Fratello.