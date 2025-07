L’Isola dei Famosi 2024 si conferma più un esperimento di resistenza fisica che un reality di intrattenimento. Dopo i ricoveri di Mario Adinolfi e Loredana Cannata, e i disagi gestiti in autonomia da Dino Giarrusso e Jasmin Salvati, anche Cristina Plevani ha raccontato la sua personale odissea medica dopo il ritorno dall’Honduras.

"Sembrava di essere in uno spin-off di E.R. – Medici in Prima Linea", ha ironizzato qualcuno sui social, e in effetti la lista dei sintomi e degli effetti collaterali fa impressione.

Gonfiori, insonnia e... addio mal di schiena (ma solo temporaneamente)

Cristina ha parlato apertamente dei problemi circolatori avuti sull’isola, con piedi e occhi gonfi e nessuna diagnosi precisa. Rientrata in Italia, ha dovuto affrontare il ritorno a una quotidianità stravolta: “Il sonno era ingestibile, non avevo più fame e la cervicale era impazzita”. Paradossalmente, dormire su una stuoia le aveva fatto bene: “Nessun dolore al collo, alla schiena o alle ginocchia: anni di fastidi spariti in un colpo solo. Peccato che due giorni sul divano li abbiano fatti tornare”.

Dolori al seno e labbro spaccato: "Ora sto meglio, ma è stata dura"

Non sono mancati momenti di preoccupazione. Qualche sera fa, Cristina si è svegliata con un forte dolore al seno sinistro e una placca dura: la mammografia ha escluso gravi patologie, ma è stato necessario un ciclo di antibiotici e antidolorifici. In più, ha raccontato di avere il labbro inferiore “tutto tagliato, con piaghe e croste”, sospettando anche la presenza di herpes.

Cristina oggi: "Non voglio più scendere da questo treno"

Nonostante tutto, Cristina non ha intenzione di farsi da parte. Ospite a Pomeriggio Cinque News e intervistata dal settimanale Chi, ha dichiarato: “25 anni fa, dopo il Grande Fratello, ho rinunciato a tante opportunità per non farmi travolgere. Oggi non voglio fare lo stesso errore. Lavoro in piscina pagata a ore: se mi faccio male, smetto di lavorare. Se oggi sono piaciuta di nuovo, perché tirarmi indietro?”.