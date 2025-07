Milly Carlucci si conferma imbattibile nel costruire cast memorabili per Ballando con le Stelle, e anche per l’edizione 2025 le sorprese non mancano. Oltre ai nomi già circolati come Barbara d’Urso, Rosa Chemical e Martina Colombari, spunta una presenza inaspettata e carica di significato: Piero Marrazzo, giornalista, conduttore ed ex presidente della Regione Lazio.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Marrazzo sarebbe pronto a rimettersi in gioco nel celebre show del sabato sera di Rai 1. La scelta della Carlucci di inserire nel cast un personaggio con una storia tanto complessa quanto affascinante rappresenta un vero e proprio atto di coraggio e lungimiranza.

La carriera e la vita di Marrazzo sono segnate da un episodio che ancora oggi suscita grande interesse: nel 2009, allora presidente della Regione Lazio, fu vittima di un ricatto da parte di alcuni carabinieri che lo ricattarono con un video in cui appariva con una escort transessuale. Lo scandalo mediatico che ne seguì portò a ripercussioni pesanti nella sua vita privata e professionale, portandolo ad una caduta pubblica.

In un’intervista rilasciata recentemente a Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo, Marrazzo ha parlato apertamente della sua esperienza, sottolineando come la determinazione sia stata la sua ancora di salvezza. “Mi viene naturale rialzarmi quando cado”, ha raccontato, spiegando anche come all’epoca fosse stato utilizzato un tema privato per colpirlo e per creare un’immagine distorta, con una forte strumentalizzazione mediatica.

Il suo ritorno in televisione, soprattutto in uno show come Ballando con le Stelle, non è solo un tentativo di rilancio personale ma anche una testimonianza di resilienza e di apertura verso temi delicati come quelli legati alla comunità LGBTQ e alla lotta contro i pregiudizi.

Con questa scelta, Milly Carlucci non solo arricchisce il suo cast con un nome di grande impatto, ma continua anche a far diventare il suo programma uno spazio dove storie autentiche e umane possono emergere, andando oltre il semplice spettacolo.