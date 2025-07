Pamela Petrarolo, volto iconico di Non è la Rai e recente concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha pubblicato sul suo profilo Instagram l’ultima puntata della prima stagione de L’Angolo Malala, il format social da lei ideato e condotto. Per l’occasione, Pamela ha voluto condividere con i suoi follower una sorta di best of, rivelando alcuni retroscena inediti delle interviste più chiacchierate del programma.

“Ripercorriamo insieme tutto quello che è successo”, ha esordito Pamela, introducendo una carrellata di momenti tanto intensi quanto sorprendenti.

Intervista a Jessica Morlacchi: "Ho rischiato una denuncia"

Uno degli episodi più delicati riguarda l’intervista a Jessica Morlacchi. “Pensate un po’… ho rischiato una denuncia! Stendiamo un velo pietoso”, ha raccontato l’ex gieffina, lasciando intendere che qualcosa, durante o dopo la chiacchierata con la cantante, non sia andato nel verso giusto.

Scontro acceso con Ilaria Galassi

Particolarmente tesa anche l’intervista a Ilaria Galassi, che a quanto pare è degenerata in un vero e proprio litigio. “Abbiamo cominciato a discutere, fino ad arrivare a un punto di non ritorno. Ad un certo punto, la signorina ha deciso anche di insultarmi”, ha rivelato Pamela, aggiungendo di aver scelto di non pubblicare quello spezzone per evitare che la Galassi “facesse una figuraccia”.

Tensione anche con Daniela Martani

Non sono mancati momenti di tensione nemmeno durante l’intervista a Daniela Martani, dove l’intervento telefonico di Ilaria Galassi ha rischiato di far esplodere la situazione. “Meno male che Ilaria era al telefono e non presente di persona, perché ragazzi… sarebbero volate davvero le extensions”, ha commentato ironicamente Pamela.

Amore a gonfie vele per Helena Prestes e Javier Martinez

A chiudere l’episodio, una nota più leggera e romantica. Parlando di Helena Prestes e Javier Martinez, Pamela ha confermato: “Si amano follemente, li ho visti con i miei occhi”.