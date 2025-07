Giovedì sera è andata in onda la seconda attesissima puntata di Temptation Island 2025, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Come da tradizione, il programma ha riservato al pubblico colpi di scena, lacrime, confronti accesi e nuove tentazioni. Ma mentre i falò di confronto finali si avvicinano, sul web iniziano già a circolare indiscrezioni su come si siano concluse le storie delle coppie in gioco.

Tra le più chiacchierate di questa edizione c'è sicuramente quella formata da Antonio Panico e Valentina Riccio, entrati nel programma per mettere alla prova il loro amore dopo una relazione travagliata.

Il rumor: "Stanno ancora insieme"

A far parlare in queste ore è una segnalazione arrivata alla nota esperta di gossip Deianira Marzano, secondo la quale Antonio e Valentina non solo sarebbero ancora una coppia, ma si starebbero godendo la ritrovata serenità lontano dalle telecamere. "Tramite un amico stretto di Antonio ho saputo che lui e Valentina non si sono lasciati", ha scritto Deianira in una sua storia su Instagram, aggiungendo che sarebbe anche circolata una foto recente dei due insieme.

Antonio nella "scuderia" di Maria De Filippi?

Ma il vero colpo di scena riguarda il futuro professionale di Antonio Panico. Sempre secondo le voci riportate da Deianira, pare che Maria De Filippi abbia deciso di puntare su di lui per un nuovo progetto lavorativo. “A fine programma, Maria lo avrebbe preso a lavorare”, si legge nella segnalazione. Non è chiaro se si tratti di una partecipazione a un altro dei programmi della conduttrice (magari Uomini e Donne?) o di un ruolo dietro le quinte.