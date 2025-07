L’attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle cresce di giorno in giorno, e le prime indiscrezioni sui concorrenti iniziano già a scaldare il pubblico. A guidare, come sempre, il sabato sera di Rai Uno sarà Milly Carlucci, che sta lavorando instancabilmente per costruire un cast all’altezza delle aspettative. E sembra proprio che la conduttrice stia mettendo a segno dei colpi molto interessanti.

I primi nomi ufficiali

Sono quattro i concorrenti confermati che vedremo sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico a partire da settembre, ma solo uno è stato ufficializzato, ovvero Maurizio Ferrini, alias la Signora Coriandoli:

Andrea Delogu , conduttrice amatissima e volto versatile della TV italiana;

, conduttrice amatissima e volto versatile della TV italiana; Francesca Fialdini , giornalista e presentatrice, pronta a mettersi in gioco in una veste completamente nuova;

, giornalista e presentatrice, pronta a mettersi in gioco in una veste completamente nuova; Fabio Fognini , tennista di fama internazionale, al suo debutto assoluto in un talent show;

, tennista di fama internazionale, al suo debutto assoluto in un talent show; Maurizio Ferrini, che tornerà a vestire i panni dell’iconica Signora Coriandoli, promettendo momenti di pura comicità e nostalgia.

Sfuma Barbara d’Urso, ma arrivano altri volti forti

Nonostante le trattative avanzate, Barbara d’Urso non farà parte del cast: un’assenza che pesa, ma che Milly Carlucci sembra aver già saputo bilanciare con altri nomi potenzialmente di grande richiamo.

Tra i personaggi in trattativa o dati per certi da più fonti, spiccano infatti:

Belen Rodriguez , che sarebbe il grande colpo mediatico dell’edizione: amatissima, divisiva e sempre sulla cresta dell’onda;

, che sarebbe il grande colpo mediatico dell’edizione: amatissima, divisiva e sempre sulla cresta dell’onda; Benedetta Parodi , che potrebbe scendere in pista insieme al marito Fabio Caressa , formando una delle coppie VIP più curiose della stagione;

, che potrebbe scendere in pista , formando una delle più curiose della stagione; Jody e Claudio Cecchetto, padre e figlio, altra possibile coppia familiare sulla pista da ballo.

I papabili vip: tra musica, sport, TV e politica

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, sarebbero in fase avanzata le trattative con altri nomi noti dello spettacolo e dello sport. Tra questi:

Bobby Solo – cantante leggendario della musica italiana;

– cantante leggendario della musica italiana; Massimo Ferrero – ex presidente della Sampdoria, personaggio controverso e televisivamente efficace;

– ex presidente della Sampdoria, personaggio controverso e televisivamente efficace; Mattia Furlani – medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel salto in lungo indoor;

– medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel salto in lungo indoor; Sal Da Vinci – cantante partenopeo di grande esperienza.

Altri nomi in lizza includono Maddalena Corvaglia, Rosa Chemical, Chiara Iezzi, Carolina Rey, Nancy Brilli, Flavio Insinna, Martina Colombari, Marcella Bella, Eleonora Pedron, Pierluigi Pardo, Chanel Totti e Piero Marrazzo.