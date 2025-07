Dopo mesi segnati dalla separazione da Chiara Ferragni, dai riflettori accesi sul privato e da un percorso personale fatto di confessioni, canzoni e introspezione, Fedez sembra pronto a voltare pagina. Lo fa tra le acque cristalline della Sardegna, al fianco di una nuova presenza nella sua vita: Giulia Honegger.

Vacanze in Sardegna, tra amici e tenerezze

Fedez e Giulia sono stati paparazzati dal settimanale Chi: prima a Milano, poi a Marina di Pietrasanta e ora a Mortorio, isola dell’arcipelago della Maddalena. Alloggiano nella villa che il rapper affitta ogni estate. Con loro ci sono l’immancabile assistente, il cane di Fedez e alcuni amici. Ma gli occhi sono tutti puntati sulla nuova coppia: a bordo di un gommone, tra bagni in mare e momenti di dolcezza, Giulia e Fedez sembrano sempre più affiatati.

Chi è Giulia Honegger

Giulia Honegger è cresciuta a Milano e ha fondato un brand di moda, Ayme, con l’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis, “che unisce la visione minimalista e raffinata di Lucrezia e quella audace e intraprendente di Giulia”, si legge sul sito.

Fedez oggi è un uomo in bilico tra la voglia di rinascita e i fantasmi del passato. Lo racconta in un libro in uscita, di cui ha già condiviso alcuni stralci. Un’opera personale, sincera, dove affronta i suoi demoni interiori, la malattia, le crisi personali e la fame di vita. Un viaggio dentro sé stesso, iniziato simbolicamente a Sanremo 2024, con la canzone Battito, e che prosegue tra ricordi dolorosi e riflessioni profonde. “Ero su quel palco, incapace di gestire il caos. Davanti alle facce che ho lasciato si coprissero di lacrime, le facce di chi, sfinito, mi ha detto basta”.

Il peso della fama e il bisogno di autenticità

Il libro, a detta dello stesso Fedez, è anche un tentativo di fare pace con sé stesso. Un atto di autoanalisi e scuse, forse anche verso Chiara. Perché, come scrive lui, “la fama è simile a un girone infernale: c’è tanta luce ed è un massacro che tutti amano spiare”.