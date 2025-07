Durante la quarta puntata di Temptation Island 13, il pubblico ha assistito a uno dei momenti più intensi della stagione: il falò di confronto tra Marco e Denise. La coppia era entrata nel programma per mettere alla prova una relazione già segnata da un tradimento passato. Denise, ancora ferita, cercava conferme sull’amore del compagno; Marco, invece, voleva dimostrare di essere cambiato e pronto a un nuovo inizio. Tuttavia, lo scontro davanti al falò ha portato a una rottura definitiva, con Marco che ha lasciato il villaggio da solo.

Ma secondo fonti vicine alla coppia, dietro quella separazione televisiva ci sarebbe molto di più.

Un rapporto logorato da lontananze e incomprensioni

Denise avrebbe deciso di partecipare al programma dopo aver perso fiducia nel compagno, in seguito a un tradimento. Marco, dal canto suo, sosteneva di aver cambiato radicalmente la sua vita, lasciando Ibiza – dove lavorava come PR – per dedicarsi a una nuova fase accanto a lei. Nonostante ciò, la distanza emotiva tra i due sembrava crescente.

Nel corso del programma, Denise si è avvicinata al tentatore Flavio Ubirti, definendolo più maturo di Marco e suscitando in quest’ultimo una reazione rabbiosa e delusa, che lo ha spinto a chiedere un falò anticipato.

Il retroscena: la difesa dell’amica di Denise

Dopo la puntata, un’amica di Denise – identificatasi come Maria – ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere la donna dalle critiche ricevute sui social. In una lunga dichiarazione, ha spiegato alcuni aspetti del rapporto tra Marco e Denise rimasti fuori dalle telecamere.

"Ci sono cose che voi non conoscete giustamente della dinamica di una coppia, quattro anni di relazione non si possono riassumere in un programma televisivo", ha affermato Maria.

Secondo la sua testimonianza:

Denise avrebbe vissuto estati difficili mentre Marco lavorava a Ibiza.

Non sarebbe mai stata mostrata o menzionata pubblicamente sui social da Marco.

Le era vietato frequentare i locali dove lui lavorava.

Aveva contribuito anche professionalmente al successo di Marco, consigliandogli la ditta con cui ha ristrutturato il suo B&B.

La famosa “cameretta” per la figlia, rinfacciata da Marco al falò, era in realtà un acquisto che Denise avrebbe voluto fare personalmente, avendo un lavoro come guardia giurata e anche esperienze imprenditoriali.

Una rottura definitiva o solo una scusa?

Il tono delle accuse di Maria è chiaro: secondo lei, la decisione di Marco di lasciare Denise potrebbe essere stata premeditata. Il falò, quindi, potrebbe essere stato solo un’occasione per chiudere una relazione già da tempo in crisi, magari anche sfruttando la visibilità offerta dal programma.

"Magari è stata una scusa per cogliere una palla al balzo", ha ipotizzato Maria, difendendo la sua amica dalle accuse di manipolazione circolate online.