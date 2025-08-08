Durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello, Iago Garcia e Amanda Lecciso si sono avvicinati molto, tanto da far nascere tra i fan l’idea di una possibile storia d’amore. Tuttavia, a distanza di tempo dalla fine del programma, la realtà sembra essere diversa da quanto immaginato.

Il rapporto tra Amanda Lecciso e Iago Garcia al Grande Fratello

Tra i volti più amati dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 ci sono sicuramente Amanda Lecciso e Iago Garcia. Durante il percorso nella casa più spiata d’Italia, i due si sono mostrati molto complici, suscitando l’interesse sia del pubblico che del conduttore Alfonso Signorini, che più volte ha provato a indagare sulla natura del loro rapporto.

Nonostante le voci di una storia sentimentale, sia Amanda che Iago hanno sempre parlato di un’amicizia profonda e intima, smentendo qualsiasi coinvolgimento amoroso.

Dopo il reality: amore o amicizia?

I fan più attenti avevano notato che, dopo la fine del programma, il rapporto tra Amanda e Iago sembrava essersi fatto sempre più stretto. I due sono stati spesso avvistati insieme e hanno condiviso momenti della loro quotidianità sui social, lasciando intendere che potesse esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Le voci su una possibile relazione si sono intensificate, ed infatti entrambi gli ex gieffini sono usciti allo scoperto ufficializzando la loro frequentazione. Tuttavia, nelle ultime settimane, gli avvistamenti insieme sono diventati rari e la presenza social condivisa è diminuita, portando a ipotizzare una possibile rottura tra i due.

La verità su Instagram: “Più amici che mai”

Per mettere fine ai dubbi, è stato proprio Iago Garcia a chiarire la situazione attraverso un post su Instagram. L’ex gieffino ha pubblicato uno screenshot di una videochiamata con Amanda, accompagnandolo con la frase “più amici che mai”.

Dunque, non c’è alcuna love story in corso, almeno per ora: tra loro resta una solida amicizia.

I pareri degli esperti di gossip

Sul caso sono intervenuti anche due noti esperti di gossip. Deianira Marzano ha rivelato che tra i due ex gieffini ci sarebbe stato un litigio, mentre Alessandro Rosica ha offerto una versione diversa, affermando che la storia d’amore sarebbe stata solo una messinscena per attirare l’attenzione, e che in realtà Amanda e Iago sono semplicemente amici.