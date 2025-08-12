Nuove indiscrezioni alimentano il gossip attorno a Lucia Ilardo, ex protagonista di Temptation Island, che sembra vivere un momento sentimentale tutt’altro che tranquillo. Dopo essere stata paparazzata con Rosario Guglielmi, suo ex fidanzato, la giovane è stata nuovamente avvistata… ma questa volta al fianco di un altro volto noto del reality: Salvatore Guida.

Dalla stazione a Palermo: cambiamento in vista?

Solo pochi giorni fa, una foto aveva riacceso le speranze dei fan: Lucia e Rosario, teneramente abbracciati in stazione, sembravano pronti a concedersi una seconda possibilità. Il loro abbraccio aveva fatto il giro del web, con molti a scommettere su un ritorno di fiamma tra i due.

Ma ora tutto cambia

Una nuova segnalazione, giunta da Palermo e arrivata a Lollo Magazine, racconta una scena diversa: Lucia, ripresa di spalle ma facilmente riconoscibile, passeggia lungo il corso principale della città in compagnia di Salvatore Guida, ex tentatore che aveva fatto vacillare Sarah Esposito nell’ultima edizione del programma.

Complicità sospetta: solo amici o qualcosa di più?

Lo scatto parla chiaro: i due erano soli, camminavano molto vicini e si scambiavano sorrisi complici e sguardi intensi. Nessun bacio o gesto plateale, ma una confidenza che non è passata inosservata a chi li ha visti dal vivo.

La domanda ora è lecita: si tratta di una semplice amicizia o siamo di fronte a un nuovo flirt in corso?