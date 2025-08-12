Tra le corteggiatrici più amate dell’ultima edizione di Uomini e Donne c’è senza dubbio Francesca Polizzi. La giovane, elegante e ironica, aveva deciso di scendere per corteggiare il tronista Gianmarco Steri, ma dopo poche settimane ha scelto di autoeliminarsi, dichiarando di non aver percepito sufficiente interesse da parte del ragazzo.

Nonostante la sua breve permanenza nel programma, Francesca ha conquistato una larga fetta di pubblico grazie ai suoi modi garbati, alla sua intelligenza e ai suoi studi. Sul suo profilo social è seguitissima anche per i suoi siparietti in lingua cinese, che uniscono ironia e cultura in modo originale e divertente.

In questi giorni, l’ex corteggiatrice ha deciso di aprirsi con i suoi follower rispondendo ad alcune domande personali. Alla più classica – “Come stai?” – Francesca ha risposto con sincerità: “È sicuramente un periodo di transizione nella mia vita, quindi un po’ alti e bassi. Ma è normale, in generale sono soddisfatta della direzione che sta prendendo tutto, quindi non me la passo male, grazie”.

Molti le hanno chiesto se abbia più avuto contatti con Gianmarco dopo la fine del programma. La risposta di Francesca è stata chiara (e un po’ esasperata): “Per la 1183728282sima volta, no! Però non c’è nessun tipo di astio/antipatia, almeno da parte mia”.

Un altro argomento caldo ha riguardato i suoi possibili progetti futuri in TV. Quando le è stato chiesto a quale reality le piacerebbe partecipare, Francesca ha risposto con entusiasmo: “Pechino Express! Visto che facevo le stesse cose senza essere ripresa, direi che potrebbe starci”.

Infine, ha voluto riflettere sull’esperienza vissuta a Uomini e Donne e su cosa le abbia lasciato: “È stata un’esperienza come un’altra e mi ha aiutata a distrarmi da un periodo molto brutto. Mi sono sempre presa molto sul serio e per una volta nella vita volevo leggerezza. Non mi pento di niente, mi piace avere questi mix strani come potete vedere”.