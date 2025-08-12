Sono passati due anni e mezzo dalla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma la rivalità tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, rispettivamente secondo e primo classificata di quella edizione, sembra più accesa che mai. Le due ex concorrenti, che durante la loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia si erano rese protagoniste di numerosi scontri, sono tornate al centro dell’attenzione per un episodio che ha lasciato un segno — letteralmente — sulla pelle di Oriana.

L’incidente della piastra

Durante il reality, Nikita Pelizon stava piastrando i capelli all’influencer spagnola e, terminata la piega, ha appoggiato la piastra ancora calda su uno sgabello. Poco dopo, Oriana Marzoli si è seduta proprio su quel punto, procurandosi una brutta ustione alla coscia. Fin da subito, l’episodio aveva fatto discutere: il dubbio che non si trattasse di un incidente fu sollevato da Luca Onestini, che insinuò una possibile intenzionalità dietro il gesto.

La cicatrice che riaccende la polemica

Dopo mesi di silenzio, a riaprire la questione è stata una Instagram story di Oriana, in cui mostrava la cicatrice lasciata dall’ustione, commentando: “Questo segno bruttissimo che mi è rimasto per colpa di quella là, lo devo togliere”. La frase, evidentemente riferita a Nikita, ha scatenato un’ondata di reazioni sul web, facendo tornare alla luce rancori mai sopiti.

Non si è fatta attendere la risposta di Nikita, che in un video pubblicato sui social ha scelto un tono diretto e pungente. Con ironia e sarcasmo, ha commentato: “Voglio rispondere a quello che è stato detto. Ma veramente dopo sette mesi che abbiamo convissuto insieme tu non ti ricordi il mio nome. Oddio, ma quindi come fa lei con tutti i fidanzati che cambia in ogni reality? Comunque grazie per aver rallegrato le nostre giornate con le tue natiche in palestra, perché è davvero un bel vedere, pubblica più spesso questi contenuti perché avrei sempre più hype. E poi, regina mia, drama queen, la cicatrice ti fa donna vissuta! Inoltre se vogliamo approfondire ciò che è successo davvero, io stavo dedicando il mio preziosissimo tempo per pettinare la tua coda. Comunque mi sembra giusto informarti che esistono delle piastre che non scottano. Poi vorrei dire una cosa, però poi dicono che faccio body shaming. Perché lei può darmi della T… ma io non posso dire nulla. Quindi non dico che anche se si siede è alta uguale? E per finire voglio ringraziarti per essere stata la mia musa, tu come tante altre persone mi hai aiutata a scrivere una canzone che non vedo l’ora di far ascoltare a tutti. Magari rosica perché si ricorda che non ha vinto”.

La querelle social non si è fermata qui. Oriana ha prontamente rilanciato pubblicando un video su X (ex Twitter) in cui Luca Onestini accusava Nikita di essere ossessionata da lei durante il reality, alimentando così la faida.