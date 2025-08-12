L’estate 2025 si fa sempre più calda, e non solo per le temperature: a far parlare il pubblico del talent più seguito d’Italia, Amici di Maria De Filippi, è un presunto flirt tra Irama e Mew, ex allieva dell’edizione 23.

Un incontro inaspettato

Il nome di Irama, vincitore di una passata edizione di Amici e oggi affermato cantautore, è tornato al centro del gossip per via di alcuni indizi social che lo collegherebbero a Mew, cantante che ha abbandonato il programma dopo poche settimane, affermando che “quello non era il posto adatto” per lei.

Il passato con Matthew

All’interno del talent, Mew aveva stretto una relazione con il collega Matthew, che per amore decise di abbandonare la scuola insieme a lei. I due, una volta fuori dal programma, hanno convissuto e condiviso pubblicamente momenti della loro relazione. Tuttavia, qualche mese fa Mew ha annunciato la rottura, senza entrare nei dettagli.

Successivamente, si è vociferato anche di un possibile avvicinamento tra Matthew e Giulia Stabile, ballerina e volto noto del talent, ma nessuna conferma è mai arrivata dai diretti interessati.

Gli indizi che alimentano il gossip

Ora che entrambi sembrano essersi lasciati alle spalle il passato, i fan hanno notato movimenti sospetti che coinvolgerebbero Irama e Mew:

Il 29 luglio , entrambi sarebbero stati nello stesso luogo , secondo quanto mostrato sui social.

, entrambi sarebbero stati nello , secondo quanto mostrato sui social. Matthew, che aveva aperto alcuni concerti estivi di Irama, ha tolto il segui su Instagram al cantante dopo l’ultima data, un gesto interpretato da molti come segnale di tensione.

Silenzio dai diretti interessati

Al momento, né Irama né Mew hanno confermato o smentito ufficialmente la relazione. Tuttavia, le coincidenze social e le reazioni dell’entourage lasciano spazio a più di un’interpretazione.

Amore o semplice amicizia?

Potrebbe trattarsi di una semplice frequentazione amichevole tra due ex allievi del talent, oppure di un nuovo amore nato lontano dalle telecamere, ma vicino ai riflettori del gossip.

In attesa di eventuali conferme, i fan restano in allerta, pronti a cogliere ogni dettaglio che possa rivelare qualcosa di più sulla possibile coppia dell’estate 2025.