L'estate 2025 si sta rivelando particolarmente intensa per Belen Rodriguez, tra nuovi impegni professionali e una vita privata in continuo fermento. Se da un lato la showgirl argentina è pronta a tornare alla ribalta con un nuovo programma su Rai Radio 2, dall’altro sta affrontando una fase delicata sul piano personale: la frattura con la sorella Cecilia – che, secondo quanto emerso, non vede da marzo – e tre recenti discussioni in pubblico con persone diverse hanno alimentato il gossip e acceso l’interesse dei media.

Ma proprio mentre sembrava attraversare un momento di crisi, Belen ha sorpreso tutti apparendo serena e sorridente in compagnia di un nuovo amore. A lanciare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha pubblicato uno scatto inequivocabile: la Rodriguez in atteggiamenti complici con un uomo, poi identificato come Nicolò De Tomassi, un avvocato romano molto noto nell’ambiente della "Roma bene".

Secondo quanto riportato, Nicolò è anche amico stretto della nuova compagna di Stefano De Martino, Caroline Tronelli, e del fratello di lei, Francesco Tronelli. Una coincidenza che ha portato le due coppie – Belen con Nicolò e Stefano con Caroline – a trascorrere una serata insieme nel rinomato ristorante IT a Porto Cervo, in Costa Smeralda.

Il settimanale Chi ha dedicato la copertina dell’ultimo numero proprio a questa sorprendente doppia coppia dell’estate, immortalando Belen e Nicolò durante una giornata di relax al mare. La scintilla tra i due sarebbe scoppiata di recente, proprio in Sardegna, grazie ad amici in comune. “L’intesa è scattata immediatamente”, riporta il magazine, che sottolinea anche come Nicolò sia molto diverso dagli uomini frequentati in passato dalla showgirl: riservato, stimato nel suo ambito professionale, e già perfettamente inserito nel mondo dello spettacolo grazie alle sue frequentazioni.

Resta ora da vedere se si tratterà di un semplice flirt estivo o se tra Belen e Nicolò nascerà qualcosa di più profondo e duraturo. Intanto, lei sembra finalmente più serena, pronta a voltare pagina e riprendersi il centro della scena, con o senza scandali.